Quiso desconocer un gasto de la tarjeta pero descubrió una infidelidad

infidelidad tiktok 2.png

"Me estaba comunicando porque me llegó el resumen de la tarjeta y aparecen gastos en dólares que yo no efectué claramente, entonces quería realizar el desconocimiento" empezó la mujer que se hizo viral en Tiktok, mientras detallaba la fecha de los pagos en la moneda extranjera que le aparecían en la notificación. Tras varias preguntas, la propietaria se dio cuenta que no se trataba de su tarjeta, sino de una extensión, las cuales tenían sus hijos y su pareja.

Poco a poco, la voz de la mujer al teléfono comenzó a quebrarse: "¿Vos estás muy segura de que es a nombre de Claudio? ¿Me podes asegurar que es a nombre de Claudio? Perdón, me estoy sintiendo mal. ¿No puede haber un error en las fechas?".

Tras intentar justificar o encontrarle una explicación a lo que se estaba enterando, la señora que se hizo viral en Tiktok, no pudo más que aceptar lo que realmente estaba pasando: "Estás destruyendo la familia. Me está cagando. Es un hijo de re mil puta. No me compró ni una bikini en el chino. Se acabó la familia. Tiré 20 años de mi vida a la basura".

Embed

Cómo terminó esta situación de infidelidad que se hizo viral en Tiktok

La mujer que resultó victima de esta infidelidad no solo pidió que le cortara la extensión, sino que además reveló cómo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo: "Me dijo que se fue a Mar del Plata porque se había inundado el departamento de la madre. Que hijo de mil puta".

La usuaria que hizo viral esta situación de Tiktok no pudo disimular en ningún momento la incomodidad de lo que estaba vivenciando.