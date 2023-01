►TE PUEDE INTERESAR: Alquiló un departamento "baratito" y se encontró con una sorpresa espantosa

Sofia Avilez, compartió a través de su cuenta personal de Twitter la conversación que tuvo con el dueño de un monoambiente que le interesó.

La joven pidió más información sobre la propiedad en la cual probablemente se había imaginado viviendo, pero sus ilusiones se esfumaron tras recibir más detalles sobre el inmueble.

El hombre que alquila el departamento comenzó diciendo: “Hola, hay que hacerle cosas al departamento. Me lo entregaron así, por eso no pido el mes de depósito. Con el mes de depósito se tiene que hacerle las cosas que faltan porque no me dejaron ni focos”.

monoam.JPG ¿Qué le pidieron? Quiso alquilar un monoambiente y quedó atónita con un requisito.

Luego compartió algunas fotos de la propiedad que se veía muy deteriorada y poco cuidada. En mensajes más tarde, el hombre expresó un requisito para poder ser inquilino del inmueble: “Que el que alquile no tome merca: podés fumar flores, chupar, cosa tuya… pero, “merqueros” no quiero.

Luego de otros mensajes en relación con el pago del alquiler, el dueño le trasmitió otro detalle no menor: “Tengo otro problema… Me cortaron el gas hace un par de días”. “Estoy en la cochina miseria”, agregó frustrado y luego dijo: “Hasta $30.000 me aflojo, así se arregla un poco en unos días, lo pinto para mañana, conseguí pintura”.

Minutos más tarde admitió: “Le falta un poco de cariño, pasa que el año pasado se me prendió fuego y afectó la instalación eléctrica y se quemó todo”.

https://twitter.com/sofi_avilez/status/1614793442298662914 Creo q encontré el monoambiente de mis sueños pic.twitter.com/uQEyt77Wqx — sofia (@sofi_avilez) January 16, 2023

Luego envío un audio donde dice: “Hay que limpiar el patio, hay que sacarle las cucarachas, ya compre un “coso” mata cucarachas, pero no lo he puesto todavía”.

Como era de esperarse, la chica no quiso saber más nada con ese inmueble que en un principio soñó con tener como hogar.

Luego de todos esos detalles, la usuaria quedó boquiabierta y decidió compartir la situación en las redes sociales.