cura.JPG Festejo efusivo. El festejo desmedido de un cura por Argentina Campeón del Mundo.

El Turco, nacido y criado en Tafí Viejo, vive hace 26 años en Perú, y ante los fieles no contuvo su alegría por el campeonato del mundo obtenido por la Selección Argentina en Qatar.

“Al final me animé a compartirlo en el Face. Todo al culminar la misa de Noche Buena. Estuve en los 3 campeonatos (14, 22 y 58 años) y me alegro de que el último haya sido festejado en la Parroquia. No me juzguen, solo una inspiración grata por la Argentina”.

“Fue una ocurrencia solamente. Salí de Tafi Viejo cuando tenía 22 años para estudiar y a los 32 vine a Perú, a la ciudad de Juliaca situada a los 3825 msnm. Me enamoré de Perú, del altiplano puneño. A Tafí Viejo lo llevo donde voy”, comentó el padre Luis Humberto.

“Mis actividades o compromisos como párroco del pueblo de Pucará, donde espero estén mis cenizas, como presidente de la Asociación Civil Musuq Illary (Nuevo Amanecer) y como docente, son parte de mis 26 años de sacerdote en Perú. Muchas gracias nuevamente. No es para enojarse jaja. Feliz año Nuevo”, agregó el sacerdote tucumano.

Una vez graduado, el padre Bejar, se abocó al servicio a la gente, tarea que venía madurando desde la infancia. Esa proximidad se centró en los que más sufren. “A uno lo buscan para confesarse, para consultar sus problemas, para compartir una ronda de mate, para bendiciones, para cubrir la parte sacramental en todo lo que es el acompañamiento pastoral”. Mirá el festejo viral.