Preguntó para alquilar un departamento pero la respuesta la dejó sin palabras

alquiler viral 1.png

En la imagen que acompañaba el posteo, se podía leer la insólita e impensada justificación del hombre que intentaba "hacerle en gancho" a su amigo, tratando de minimizar el hecho de que estaba preso y de que "le gusta robar". Lo que si hay que reconocerle a este hombre que se hizo viral en Facebook, es su mirada positiva de la vida, intentando resaltar "lo bueno" que si tiene su amigo que busca "una mujer".

alquiler viral 2.jpg

Qué le dijo el hombre que se hizo viral en Facebook por su publicación de alquiler

Mientras la chica que se hizo viral esperaba saber cuales eran las condiciones para alquilar el departamento, el chico la sorprendió con la verdadera intención: "Tengo una casa gratis. No es alquiler. Esta en merlo".

El post estalló en comentarios cuando el usuario de Facebook intentó convencer a la chica de que aceptara el intercambio no monetario: "Mi amigo esta privado de su libertad por robo.el chabon no es un mal pibe es una re persona pero le gusta robar darse todos los gustos anda re bien en la calle ojo no justifico lo que hace pero gracias a eso tiene su casa sus cosas su coche y todo pero esta solo mucha gente lo re uso porque es bueno entonces desidio darle una oportunidad a alguien que de verdad lo necesite osea te vio a vs y le re gustaste y por ahí al conoserlo".