Video: peregrinó hasta el santuario de la Virgen para que "no lo gorreen más"

El sorprendente pedido quedó registrado en medio de una nota que un periodista le realizaba a los creyentes que arribaban al concurrido santuario.

"Vine porque me han 'gorreao' (sic) y venía a pedirle al Señor y a la virgencita del Milagro que no me gorreen más", indicó.

virgen del milagro no me gorreen mas 2.jpg El particular pedido de este joven humorista se hizo viral y desató la polémica en las redes.

El pedido no quedó ahí ya que también lo hizo extensivo para la anónima mujer infiel que lo tiene a maltraer: "Ya no me gorrees más por favor. Eso nomás".

Ahora habrá que esperar si la cumplidora Virgen accede al particular pedido del joven o finalmente concluir que, en realidad, hay milagros imposibles de realizar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1703836883606794699&partner=&hide_thread=false [AHORA] Un hombre fue a pedirle a la Virgen del Milagro de Salta que no lo "gorreen" más. pic.twitter.com/PxRLMIzqYW — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 18, 2023

Luego de la bizarra situación, en las redes sociales aseguraron que todo fue una broma pergeñada por el cómico influencer salteño Dano Cuellar, desatando una inesperada polémica entre internautas y creyentes acerca de que si esta supuesta humorada es una falta de respeto a la fe de las personas.