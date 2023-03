"No vas ni a la esquina": le dijo a su mamá que repitió y se hizo viral

►TE PUEDE INTERESAR: "No seas grasa": un mendocino se cansó de los robos y apostó fuerte con un cartel

Escuela Tiktok 2.png

"Jodemos a mi mamá con que mi hermano repite" avisa la usuaria de Tiktok que se hizo viral junto a su madre que se volvió loca con la noticia de que el hijo había repetido el año lectivo. Con una cara de indignación que la superaba totalmente, la mujer no podía ocultar sus sentimientos de enojo mientras hablaba con el menor.

"La puta que te pario, me quiero morir. Te dije, ahora no vasa ir ni a la esquina. Te dije bien clarito que tenias que estudiar. Más te vale que apruebes fotografía, porque sino... ni te aparezcas" le decía la mujer por audio a su hijo que la estaba engañando con que había repetido de año. El video viral de Tiktok recolectó más de 100 mil "me gusta".

Embed

La reacción de la mujer fue tan viral que los usuarios aprovecharon la caja de comentarios para reírse de la voz de endemoniada que se le mete a la mujer en el video.