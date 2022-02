Lo conoció por Tinder y en la primera cita él estuvo disfrazado de Batman

Al descender del ascensor todo parecía marchar bien: "Cuando bajé sentí el olor a comida y tuve esa sensación que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta", explicó Mariana.

Es que cuando tocó el timbre, Gonzalo le abrió la puerta disfrazado de Batman.

Batman y ¿la batichica?

Ambos habían hablado durante una semana antes de conocerse personalmente. Él la invitó a su casa y le prometió una cena casera.

"La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que todo iba a estar bien, pero no fue así", explicó la joven de 29 años.

"¿Querés que sea tu batichica?’, le respondí en broma apenas lo vi. Quedé con la boca abierta, con ganas de reírme pero sorprendida", rememoró Mariana.

El problema fue que en ningún momento Gonzalo dejó su persona. Cenó, tomo vino, pero seguía siendo Batman.

"Me senté en la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar. Luego cenamos, él continuaba en su juego. Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y me tenía que ir. Ahí se sacó la máscara y nos reímos los dos. Sinceramente nunca supe cuál era su morbo", agregó. De más está decir que nunca más volvieron a verse.