¿La pasta dental puede arreglar la pantalla de los smartphones?

En un video publicado en YouTube, una marca importante puso a prueba el mito sobre la capacidad de la pasta de dientes para arreglar las pantallas de sus teléfonos inteligentes y mostró a los propietarios las consecuencias sobre los dispositivos de utilizar este producto.

De acuerdo con el mito, el dentífrico, por su textura abrasiva, es ideal para pulir la superficie de la pantalla y eliminarle los rayones al rellenar las grietas.

Sin embargo, señala la firma, este producto puede empeorar la situación y dañar los dispositivos.

What happens when you apply toothpaste on a cracked phone screen?