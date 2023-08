virales casamiento.jpg Virales: se separó y a los 49 años decidió casarse con ella misma.

El caso de Mariel, una mujer de 49 años oriunda de Córdoba, generó sentimientos encontrados al contar que se casaría con ella misma tras un proceso espiritual y personal en el que trabajó durante años.

A diferencia de otras personas, Mariel estuvo casada por varios años con su ahora ex marido y confiesa: “Me casé y me casé feliz. No me arrepiento, no odio a mis ex parejas ni a los hombres. Soy amiga de todos mis ex. Yo quería casarme conmigo como una especie de pacto y de autoconocimiento, de saber lo que tengo para ofrecerle a otro”.

Sin embargo, la decisión del casamiento con ella misma es para conocerse y comprometerse con su persona. "Me comprometo a cuidarme, entenderme y escucharme”, declaro en una entrevista y asegura que de esta manera también podrá amar en plenitud a otro.

casamiento mariel.jpg Mariel se casó con ella misma como demostración de su amor propio.

Lo cierto es que, según conto la mujer cordobesa, luego de pasar por algunos momentos complejos en pandemia y de autoconocimiento, llegó a reencontrase con ella misma. Así llegó a descubrir nuevas facetas de ella misma y a plantearse qué quería para su vida desde la mirada del amor propio.

De esa manera, llegó a la conclusión de que hacer una fiesta para celebrar su amor hacia ella misma era la forma ideal para sellar su camino de autoconocimiento.

viral casamiento.jpg .Mariel disfrutó de una ceremonia íntima con sus amistadas más cercanas.

Así las cosas, el casamiento se realizó en la ciudad cordobesa con las amistades más cercanas de la novia. Una amiga de Mariel ofició de jueza, otras dos de testigos y como no podía faltar, los votos de amor se hicieron presentes para más tarde continuar con una gran fiesta.

“Esto se dio porque justo caía mi cumpleaños y yo siempre los celebro de alguna forma en especial. Soy arquitecta, me encanta crear y siempre hago cosas nuevas. Para este año se me ocurrió, luego de vivir un montón de procesos internos, darme este voto de amor”, cerró la novia.