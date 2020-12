Escrachó a su vecina por sus gritos al tener relaciones sexuales: ella le respondió con humor

Está muy claro que la cuarentena fue limando la paciencia de mucha gente, sobre todo de aquellos que viven en condominios con espacios comunes, paredes delgadas, poca aislación acústica y cero tolerancia para quienes, muy sueltos de cuerpo, siguieron adelante con su cotidianidad sin ningún tipo de contemplaciones ni tapujos.

El resultado, generalmente, no es de lo más armonioso. No hay instancias de mediación (bah, directamente no hay diálogo) y, generalmente, el escrache se convierte en la forma más usada para comunicar (léase mandar al frente) las desaveniencias entre vecinos.

Uno de los lugares preferidos es el espejo del ascensor, en los edificios. No hay quien no los tome ni evite la tentación de leer un cartelito ahí pegado mientras el habitáculo desarrolla su rutinario y lento recorrido.

Sin embargo, la vecina aludida no se avergonzó ni se acobardó ante el evidente escrache y le respondió con el clásico meme de Los Simpsons, en el que la señora Helena Alegría, esposa del reverendo Alegría grita desesperada: "Quiere alguien pensar en los niños". La imagen fue publicada en la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos donde obtuvo más de 1.000 likes en poco tiempo.