The Wolf of WallStreet "Quaalude /Lemmons714 scene

Leonardo DiCaprio tomó algunas ideas de un video viral de YouTube para realizar la escena en la que su personaje de la película El lobo de Wall Street, Jordan Belfort, sufre una sobredosis de metacualona, un medicamento sedante-hipnótico similar en sus efectos a un barbitúrico, un depresivo general del sistema nervioso central.

De esta manera, el ganador del Óscar representa a su personaje, un hombre codicioso y escandaloso, en medio de la conocida “fase de parálisis mental” que lo lleva a arrastrarse por el piso con el rostro contraído, hasta que luego de un gran esfuerzo, logra subirse a su auto.

►TE PUEDE INTERESAR: Un yanqui tiktoker enseñó cómo comprar en un supermercado argentino y se volvió viral

Según la revista Far Out Magazine, DiCaprio buscó en YouTube distintos videos de personas borrachas para inspirarse e imitar las distintas actitudes de aquellas personas que se encuentran con un alto grado de intoxicación alcohólica. Y fue en esa búsqueda que se cruzó con “Drunkest Guy Ever Goes Back For More Beer”, un insólito video viral que cuenta con casi seis millones de visitas.

Drunkest Guy Ever Goes Back For More Beer - Tragedy Remix

Y es que la inspiración de Leonardo DiCaprio resultó ser un fiel reflejo de un video viral que muestra a un hombre increíblemente intoxicado cuando ingresa a un local e intenta comprar más cerveza. Tras varios intentos por abrir la puerta, se cae al suelo varias veces hasta que después de varios segundos logra levantarse. Finalmente, es acompañado por varios hombres fracasando en su misión de conseguir más alcohol.

►TE PUEDE INTERESAR: Viral: una entrevista laboral insólita, el joven que aceptó y emocionó a todos