El 97% de las personas no logra encontrar la palabra "AJO" en este desafío visual

sopa de letras.webp

Pero este desafío visual no solamente consiste en encontrar la palabra "AJO" sino también en hacerlo rápidamente, ya que la idea es encontrar la palabra en menos de 5 segundos y la mayoría de las personas no logra hacerlo. ¿Te animas a intentarlo?

Resolución del desafío visual

Si no pudiste encontrar la palabra "AJO" o lo hiciste después de los 5 segundos, no te sientas mal, les pasa a la mayoría de las personas. No obstante, siempre es posible superarse practicando este tipo de desafíos visuales e incluso puedes jugar contra ti mismo o contra otros y divertirse, al mismo tiempo que se ponen en funcionamiento las habilidades cognitivas de cada uno.

sopa de letras 1.webp

Igualmente, por si no encontraste la palabra "AJO" te mostramos donde estaba oculta en este desafío visual que es la sopa de letras. Y si la encontraste, entonces, FELICITACIONES.