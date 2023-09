Desafìo visual: ¿podés encontrar el gato en esta imagen en menos de 5 segundos?

¿Podés encontrar el gato en esta imagen en menos de 5 segundos?

Acertijo del gato.jpg En esta imagen hay gato encerrado. ¿No lo ves?

SOLUCIÓN: Para encontrar al gato tenés que concentrar tu mirada en las dos "C". Si todavía no lo descubrís, debés observar que las dos "C" forman los ojos del felino.

Acertijo del gato.jpg Ahora no podés decir que no viste los ojos del gato.

En el siguiente desafío visual hay un error evidente

A ver, genio del teclado, terror del QWERTY. Te damos 10 segundos para que encuuentres el error en la siguiente imagen:

Teclado.jpg ¡Pero quién diseñó este telcado! Los detallistas encontrarán rápido el error.

A continuación te damos la solución.

Teclado.jpg A este teclado le falta la tecla cursor con la flecha hacia abajo.

Desafío visual: ¿podés encontrar el error?

¿Dónde están los lectores con alma de editor que van a encontrar en menos de 10 segundos el error en la siguiente imagen?

Desafío visual.jpg

A continuación te damos la solución.