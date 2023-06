Criticó a sus padres por haberla concebido sin su permiso

La joven mujer explicó en sus redes sociales que le recrimina a sus papás no “haberla contactado” antes de su nacimiento para conocer su opinión, de si quería o no nacer.

“Expliqué en mi último video que fui a comprar ropa para mis hijos y muchas personas se escandalizaron al saber que era madre, cuando acabó de decidir demandar a mis padres por haberme concebido sin mi autorización. Yo no elegí venir acá”, comenzó diciendo, en la publicación en su cuenta de TikTok que no tardó en volverse viral.

Asimismo, contó que ella tiene hijos, pero siguió adelante con su postura. “Yo sé que ya dije que va en contra de la ética tener hijos, pero es distinto cuando uno adopta. Porque no es mi culpa si ellos están acá”, se defendió para provocar más asombro en la publicación.

EEUU demanda TikTok.jpg

En ese sentido, fue por más y les recomendó a las mujeres que se encuentran gestando a sus hijos que se contacten con un vidente para consultarles a sus futuros bebés si están de acuerdo con nacer.

El sorpresivo giro de la historia

Claramente sus videos no tardaron en viralizarse y generaron mucha repercusión entre los usuarios, pero al tiempo, la mujer dio una entrevista al diario The New York Post y admitió que todo era una broma.

“Pensé que era obvio que estaba haciendo un chiste. Me parece divertido. La gente se enoja por cualquier cosa. Eso demuestra hasta qué punto la gente busca poco antes de reaccionar”, aseguró la joven.