Conmoción por "Coco", el primer perro tratado por alcoholismo 

coco perro alcoholismo 2.webp

A pesar de que cuesta creer que pueda existir el alcoholismo en los perros, es una realidad, y así la explicaron los veterinarios que lo revisaron, diagnosticaron y hoy acompañan en su recuperación a "Coco": "Llegó en muy malas condiciones. Pasó cuatro semanas sedado para aliviar el síndrome de abstinencia. Estaba claro que sufría síntomas que apuntaban a la abstinencia de alcohol".

coco perro alcoholismo 3.jpg

Cómo se encuentra "Coco" el perro que se hizo viral por su triste historia relacionada al alcohol

El refugio que recibió a este perrito de Reino Unido, acompañado de los veterinarios que revisaron a "Coco", informó que al momento de su rescate, el can estaba junto a otro en las mismas pésimas condiciones, y que él, no logró sobrevivir.

Si bien aún se desconoce el motivo por el que ambos perros llegaron a esa situación de alcoholismo, lo importante ha sido el proceso de recuperación que está atravesando el can que se hizo viral. Actualmente se encuentra mejorando poco a poco, al punto de que ya no está dependiendo de una medicación, aunque hay ciertos detalles que alertan que psicológicamente aún no se recupera del todo.