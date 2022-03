Churrero-accidente-parecido-Di-Maria2.jpg

La buena fortuna estuvo del lado de Alejandro que no sufrió ningún tipo de lesión en el cuerpo ya que pudo ver el momento exacto que el árbol se caía y en un acto de reflejo se movió para que el impacto fuera sobre la parte trasera de su bici.

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento y el video se hizo viral.

Te puede interesar: Di María y un mensaje con sabor a despedida

Video: se le cayó un árbol encima al churrero parecido a Di María

Embed

Churrero-accidente-parecido-Di-Maria1.jpg

Por su parecido al futbolista, comenzaron a llamarlo "Di María"

Luego que la Selección argentina conquistara la Copa América en Brasil, Alejandro se volvió muy conocido en Rosario por su parecido al futbolista del PSG Ángel Di María.

"Yo no digo que me parezco pero la gente sí", contó Alejandro en diálogo con Rosario 3.

angel-di-maria1.jpg

El vendedor dijo que no conocía al jugador argentino, también oriundo de Rosario, hasta que un chico que le compró churros comenzó a llamarlo "Fideo". "Desde ese momento, todos me llaman Di María o Fideo", dijo el churrero en su momento.

“Hace mucho tiempos unos chicos me dijeron que me parecía al Fideo, yo pregunté quién era y ahí me dijeron, yo no lo conocía, algunos hasta me han pedido autógrafos", expresó el rosarino.