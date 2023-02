Adoptó a un perrito anciano para que no muriera solo y emocionó a todos

►TE PUEDE INTERESAR: "No seas grasa": un mendocino se cansó de los robos y apostó fuerte con un cartel

En las imágenes que se hicieron viral en Tiktok, el hombre va mostrando con su celular todo el trayecto de esta historia de adopción que tocó el corazón de miles de usuarios. El video ha recolectado 21 millones de reproducciones, y con ello una gran cantidad de veces en el que la publicación fue compartida con mensajes realmente conmovedores.

Como detalla en el video, el hombre adoptó a un perro de 16 años para que el “no muriera solo”. Poco a poco, se ve como el can no solo va tomándole cariño al hombre, sino a su nueva vida, que no solo le mejoró sus últimos días, porque además su salud comenzó a cambiar, a tal punto que hasta su movilidad empezó a mejorar.

En los comentarios la gente se rindió ante este hecho de adopción viral, y aprovecharon la caja para contar la historia de sus amadas mascotas.