Un niño de 3 años caminó casi un kilómetro descalzo para visitar a su abuela

Sin embargo, uno de ellos, de tan solo tres años, tenía otros planes en mente tras recibir una negativa materna de ir a ver a su abuela por ser demasiado temprano. Aprovechando un descuido, el pequeño abrió la puerta trasera en completo silencio, bajó los escalones y echó a correr completamente solo y descalzo por las calles del vecindario.

Con una determinación asombrosa y un rumbo fijo, el niño recorrió nada menos que 800 metros antes de las 8 de la mañana, desafiando cualquier lógica para un menor de su edad en busca de su destino familiar.