Terremoto de 7.4 en Colombia: se sintió en Ecuador y Venezuela | VIDEO

El temblor, ocurrido a las 7:34 hora local, provocó momentos de pánico, evacuaciones masivas y daños estructurales en diversas ciudades, incluyendo Manizales, Pereira y la capital, Bogotá.

Las autoridades han confirmado personas heridas y daños significativos en más de diez aeropuertos y edificios públicos. La onda expansiva fue tan amplia que el sismo también fue percibido con claridad en zonas de Ecuador y Panamá. Actualmente, los equipos de emergencia trabajan en las tareas de rescate y evaluación de daños, mientras se mantiene el estado de alerta ante posibles réplicas.