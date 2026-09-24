Nicole Neumann fue noticia de todos los portales después de que se viralizara una imagen suya comiendo en una panchería de San Isidro junto a sus hijas. Pochi de Gossipeame publicó la foto en sus redes preguntando si la modelo seguía siendo vegana lo que provocó la ira de Nicole Neumann que grabó un video apuntando contra el dueño de la panchería y la persona que tomó la imagen.
Nicole Neumann le declaró la guerra a los pancheros: la foto cerca de una salchicha que desató un escándalo
Se viralizó una foto de Nicole Neumann comiendo en una panchería y explotó la guerra menos esperada. ¿Dejó de ser vegana?
Desde "zorongo" hasta "doble mala leche" por haberle sacado una foto que no la favorecía, Nicole Neumann le dijo de todo y le recomendó a todos sus seguidores que no vayan a ese negocio y evitan comer esa comida cancerígena.
“Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, comenzó diciendo.
“Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal y a mi privacidad”, expresó furiosa.
En cuanto a qué estaba comiendo Nicole Neumann, la dueña del local reveló que la top evitó las salchichas y eligió nachos con quesos, siguiendo con su dieta vegana.