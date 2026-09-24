Nicole Neumann le declaró la guerra a los pancheros: la foto cerca de una salchicha que desató un escándalo

Desde "zorongo" hasta "doble mala leche" por haberle sacado una foto que no la favorecía, Nicole Neumann le dijo de todo y le recomendó a todos sus seguidores que no vayan a ese negocio y evitan comer esa comida cancerígena.

“Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, comenzó diciendo.