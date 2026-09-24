El creador de Glee escribió una nueva versión de la serie y habló con el elenco original: ¿Qué dijeron?

La noticia generó un inmediato revuelo entre los fanáticos de la producción que marcó a toda una generación. Según reveló Murphy (productor y guionista de la serie), la recepción por parte del elenco histórico ante la propuesta fue muy positiva: "Están todos muy entusiasmados". Sin embargo, hay que recordar que actores como Cory Monteith (quien interpretó a Finn Hudson), Naya Rivera (Santana Lopez) y Mark Salling (Noah "Puck" Puckerman) fallecieron a lo largo de estos años. En el caso de Monteith, su muerte fue incluída en la serie de una manera especial, pero los otros actores fallecieron cuando Glee ya había finalizado.

Aunque aún no se han revelado nombres específicos sobre qué miembros del elenco original regresarán en esta etapa, ni la fecha exacta de inicio de producción, pero la iniciativa ya superó su primera gran barrera al obtener el respaldo del equipo original. Murphy ya presentó la propuesta formal a los ejecutivos de la cadena con el objetivo de dar luz verde a la realización.