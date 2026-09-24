A más de una década del estreno que revolucionó la televisión musical, el universo de Glee está listo para iniciar un nuevo capítulo. Ryan Murphy, creador de la exitosa ficción, confirmó que terminó de escribir el guion para un reboot de la serie y que ya mantuvo conversaciones formales con los actores del reparto original para sumarlos al proyecto.
El creador de Glee escribió una nueva versión de la serie y habló con el elenco original: ¿Qué dijeron?
El creador de Glee, Ryan Murphy, confirmó que ya escribió el guion para un reboot y que el elenco original expresó gran entusiasmo ante la propuesta
La noticia generó un inmediato revuelo entre los fanáticos de la producción que marcó a toda una generación. Según reveló Murphy (productor y guionista de la serie), la recepción por parte del elenco histórico ante la propuesta fue muy positiva: "Están todos muy entusiasmados". Sin embargo, hay que recordar que actores como Cory Monteith (quien interpretó a Finn Hudson), Naya Rivera (Santana Lopez) y Mark Salling (Noah "Puck" Puckerman) fallecieron a lo largo de estos años. En el caso de Monteith, su muerte fue incluída en la serie de una manera especial, pero los otros actores fallecieron cuando Glee ya había finalizado.
Aunque aún no se han revelado nombres específicos sobre qué miembros del elenco original regresarán en esta etapa, ni la fecha exacta de inicio de producción, pero la iniciativa ya superó su primera gran barrera al obtener el respaldo del equipo original. Murphy ya presentó la propuesta formal a los ejecutivos de la cadena con el objetivo de dar luz verde a la realización.
El regreso de Glee busca no solo apelar a la nostalgia de quienes siguieron las historias del club de coro en el McKinley High, sino también adaptar sus dinámicas y números musicales a los debates y lenguajes de las nuevas audiencias.