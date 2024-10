El video viral de una chimpancé de 3 años eligiendo sus fotos en la cámara del fotógrafo

Es muy importante recordar que este animal, inteligente y sensible, sigue siendo un animal salvaje. No es ni un juguete, ni un peluche, ni una mascota. Aunque las fotos y videos muestren a un ser en busca de juegos, abrazos e intercambios, no debemos olvidar que las buenas almas humanas participan en su reconstrucción, devolviéndoles la confianza en la vida y el futuro tras haber sufrido lo peor, el horror. Todos llegan al santuario traumatizados, enfermos o heridos.