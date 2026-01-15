Fundación Grupo América y el Municipio de Maipú inauguraron un nuevo playón deportivo en el barrio El Cuellar, ubicado en el distrito General Ortega, Coquimbito, como parte de una acción conjunta orientada a la recuperación de espacios públicos y a la promoción del deporte como herramienta de inclusión social en el departamento de Maipú.
La obra forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura social y comunitaria, pensada para mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos a través del acceso a espacios adecuados para la práctica deportiva, recreativa y el encuentro barrial.
Un espacio recuperado para la comunidad
El proyecto contempló la remodelación y reconstrucción del playón deportivo existente en la plaza del barrio, mediante la construcción de una cancha de 250 m² sobre una superficie total de 2.000 m². El nuevo espacio permite el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y saludables para distintos grupos etarios, fortaleciendo el uso del espacio público como ámbito de convivencia.
El nuevo playón impacta de manera directa en más de 2.200 personas y 600 familias del barrio y zonas aledañas, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario que promueve la participación, la integración y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
“Arrancar el 2026 con un punto de encuentro para las familias de General Ortega, la verdad, para mí vale oro. Es una muestra de la sinergia entre lo público y lo privado que venimos construyendo entre la Municipalidad de Maipú y la Fundación Grupo América. A los maipucinos nos viene muy bien, porque son varias las obras que hemos inaugurado de forma conjunta, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro departamento”, señaló el intendente de Maipú, Matías Stevanato.
“Estamos muy contentos porque este playón no es solo un espacio deportivo, sino un espacio integral para el ocio y la actividad física cotidiana. Cuenta con mobiliario urbano, equipos de gimnasia y sectores pensados para que vecinas y vecinos puedan encontrarse, compartir y hacer deporte al aire libre. Además, ya estamos trabajando con la comunidad para que el lugar tenga un uso sostenido, con propuestas como una escuelita de fútbol y actividades que permitan que chicas y chicos se apropien del espacio”. Detalló Emiliano Salei, Director de Promoción Deportiva del municipio.
Trabajo conjunto para fortalecer el tejido social
La iniciativa se enmarca en un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones, orientado a potenciar las sinergias y a promover actividades al aire libre, fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
En este marco, Fundación Grupo América realizó el aporte de 30 metros cúbicos de hormigón tipo H-21, mientras que el Municipio de Maipú aportó el personal y la maquinaria municipal, integrando la obra al Programa de Recuperación de Espacios Públicos “Potrero de mi Barrio”.
“Desde Fundación Grupo América, desde hace 21 años, trabajamos por ejes: salud, deporte, educación y medio ambiente. En este tipo de proyectos, que Maipú siempre lidera y que ponen el foco en las familias y la inclusión en los barrios, sentimos que tenemos que estar. Este playón resume un poco de todo: inclusión, deporte y familia, y por eso es una alegría decir presente. Es un trabajo en equipo gracias al cual hemos realizado y seguimos concretando obras de forma conjunta para los vecinos del departamento”. Enfatizó, Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.
La recuperación de este espacio deportivo permitirá el desarrollo de programas de torneos infantiles, actividades con escuelas de fútbol y propuestas recreativas, favoreciendo la participación de niños, adolescentes y adultos de una zona con características urbano-rurales, donde gran parte de sus habitantes desarrollan actividades agropecuarias.
Con esta inauguración, Fundación Grupo América y el Municipio de Maipú reafirman su compromiso con la creación de espacios socio-comunitarios accesibles, que promueven hábitos saludables, el encuentro y el deporte como motor de transformación social.