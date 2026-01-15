Fundación Grupo América y el Municipio de Maipú inauguraron un nuevo playón deportivo en el barrio El Cuellar

El nuevo playón impacta de manera directa en más de 2.200 personas y 600 familias del barrio y zonas aledañas, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario que promueve la participación, la integración y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

“Arrancar el 2026 con un punto de encuentro para las familias de General Ortega, la verdad, para mí vale oro. Es una muestra de la sinergia entre lo público y lo privado que venimos construyendo entre la Municipalidad de Maipú y la Fundación Grupo América. A los maipucinos nos viene muy bien, porque son varias las obras que hemos inaugurado de forma conjunta, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro departamento”, señaló el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 13.26.13 (2) Para la concreción de la obra Fundación Grupo América realizó el aporte de 30 metros cúbicos de hormigón tipo H-21, mientras que el Municipio de Maipú aportó el personal y la maquinaria municipal,mediante la construcción de una cancha de 250 m² sobre una superficie total de 2.000 m². Martín Pravata/Diario UNO

“Estamos muy contentos porque este playón no es solo un espacio deportivo, sino un espacio integral para el ocio y la actividad física cotidiana. Cuenta con mobiliario urbano, equipos de gimnasia y sectores pensados para que vecinas y vecinos puedan encontrarse, compartir y hacer deporte al aire libre. Además, ya estamos trabajando con la comunidad para que el lugar tenga un uso sostenido, con propuestas como una escuelita de fútbol y actividades que permitan que chicas y chicos se apropien del espacio”. Detalló Emiliano Salei, Director de Promoción Deportiva del municipio.

Trabajo conjunto para fortalecer el tejido social

La iniciativa se enmarca en un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones, orientado a potenciar las sinergias y a promover actividades al aire libre, fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En este marco, Fundación Grupo América realizó el aporte de 30 metros cúbicos de hormigón tipo H-21, mientras que el Municipio de Maipú aportó el personal y la maquinaria municipal, integrando la obra al Programa de Recuperación de Espacios Públicos “Potrero de mi Barrio”.

“Desde Fundación Grupo América, desde hace 21 años, trabajamos por ejes: salud, deporte, educación y medio ambiente. En este tipo de proyectos, que Maipú siempre lidera y que ponen el foco en las familias y la inclusión en los barrios, sentimos que tenemos que estar. Este playón resume un poco de todo: inclusión, deporte y familia, y por eso es una alegría decir presente. Es un trabajo en equipo gracias al cual hemos realizado y seguimos concretando obras de forma conjunta para los vecinos del departamento”. Enfatizó, Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.

Playon Deportivo El Cuellar Fundación Grupo América y Maipú llevan concretadas varias obras de forma conjunta demostrando que la sinergía entre aportes públicos y privados mejoran la calidad de vida de vecinos y vecinas del departamento. Martín Pravata/Diario UNO

La recuperación de este espacio deportivo permitirá el desarrollo de programas de torneos infantiles, actividades con escuelas de fútbol y propuestas recreativas, favoreciendo la participación de niños, adolescentes y adultos de una zona con características urbano-rurales, donde gran parte de sus habitantes desarrollan actividades agropecuarias.

Con esta inauguración, Fundación Grupo América y el Municipio de Maipú reafirman su compromiso con la creación de espacios socio-comunitarios accesibles, que promueven hábitos saludables, el encuentro y el deporte como motor de transformación social.