Fundación Grupo América acompaña los 10 años de Proyecto Mochi Mendoza

Foto de Natalia Gerardi (2) La particularidad que tiene el Proyecto Mochi Mendoza, es que se trata de mochilas personalizadas, cada colaborador recibe la asignación de la mochila de un niño o niña con nombre, grado y lista de materiales para el inicio de clases.

Una mochila, una historia, una donación personalizada

Una de las características que distingue a Proyecto Mochi es su modalidad de donación personalizada. Cada mochila se arma para un niño o niña en particular, conociendo su nombre, edad, grado y escuela, y respetando listas de útiles específicas según el nivel educativo. De este modo, la ayuda no es genérica, sino pensada especialmente para acompañar el recorrido escolar de cada estudiante.

El proceso comienza en el mes de octubre, cuando escuelas primarias y jardines de infantes de Mendoza envían los listados de niños y niñas que, por su situación de vulnerabilidad económica y social, necesitan recibir una mochila. Durante los meses siguientes se realizan las asignaciones y, finalmente, una compleja logística de recepción, clasificación y entrega permite que cada mochila llegue a destino antes del inicio del ciclo lectivo.

Foto de Natalia Gerardi Fundación Grupo América, acompaña desde hace una década la labor que comenzó como iniciativa de un grupo de 9 mujeres de distintas profesiones que decidieron no escatimar esfuerzos para que todos los niños y niñas de la provincia contaran con los útiles necesarios el primer día de clases. Gentileza Proyecto Mochi

Una campaña que crece y convoca a toda la comunidad

El impacto alcanzado refleja la dimensión del trabajo sostenido en el tiempo. Hasta el momento, se han entregado más de 22.000 mochilas en nueve campañas, multiplicando su alcance no solo en los niños y niñas beneficiarios, sino también en directivos escolares, docentes, donantes y voluntarios que forman parte de cada edición.

La Campaña 2026, que marcará la décima entrega, tiene como meta alcanzar 3.146 mochilas destinadas a niños y niñas de más de 100 escuelas de todos los departamentos de Mendoza. A pocas semanas del inicio de clases —previsto para el 25 de febrero— ya se logró asignar aproximadamente la mitad de las mochilas, por lo que el acompañamiento de la comunidad resulta clave para llegar a cada estudiante a tiempo.

IMG_20250208_103653387 A lo largo de sus 9 campañas ha logrado entregar 22.000 mochilas completas para niños y niñas de toda la provincia. Gentileza Proyecto Mochi Mendoza

“Para nosotras, Proyecto Mochi es crecimiento. Es aprender a organizarnos, a confiar y a sostenernos incluso en los momentos difíciles. Es emocionarnos con cada donación, frustrarnos a veces y volver a empezar siempre. Hoy celebramos el camino recorrido, agradecemos a cada persona que es parte y renovamos el deseo de seguir adelante. Porque si algo nos dejó este tiempo es la certeza de que vale la pena. Proyecto Mochi no es solo un proyecto: es una historia compartida. Y creemos que recién empieza”, expresó Agustina Debernardi, encargada de la articulación con las empresas que colaboran con el proyecto.

En este contexto, Fundación Grupo América acompaña el proyecto en sus diez años de trayectoria, fortaleciendo una iniciativa que entiende a la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social, y que demuestra que la articulación entre organizaciones es esencial para generar impacto real y sostenido.

Diez años, miles de mochilas y una misma convicción: cuando la solidaridad se organiza, el futuro empieza mejor desde el primer día de clases.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse o realizar donaciones corporativas pueden contactarse con Agustina Debernardi al 261 663-6244.