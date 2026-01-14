Cumplir diez años no es solo una cifra. Es sostener una convicción en el tiempo, construir confianza y transformar la solidaridad en acciones concretas. En ese camino, Fundación Grupo América acompaña a Proyecto Mochi Mendoza en un año especialmente significativo, reafirmando su compromiso con las iniciativas que trabajan por el bienestar de las infancias y la igualdad de oportunidades desde la educación.
Fundación Grupo América acompaña los 10 años de Proyecto Mochi Mendoza
En el año de su décimo aniversario, la iniciativa se propone llegar a 3.146 niños y niñas de más de 100 escuelas de toda la provincia, garantizando el inicio de clases con los útiles necesarios
Diez años construyendo solidaridad organizada
Desde su nacimiento en 2016, la organización se propuso un objetivo tan simple como profundo: que todos los niños y niñas de Mendoza puedan comenzar las clases con los útiles escolares necesarios para su desarrollo educativo y personal. A lo largo de esta década, esa idea inicial creció hasta convertirse en una red solidaria que involucra a escuelas, familias, empresas, comercios, voluntarios y organizaciones de toda la provincia.
Integrado por nueve mujeres de distintas profesiones, el proyecto se consolidó como un puente entre la solidaridad y la necesidad, articulando esfuerzos y voluntades para dar respuestas concretas a realidades diversas en toda la provincia.
Una mochila, una historia, una donación personalizada
Una de las características que distingue a Proyecto Mochi es su modalidad de donación personalizada. Cada mochila se arma para un niño o niña en particular, conociendo su nombre, edad, grado y escuela, y respetando listas de útiles específicas según el nivel educativo. De este modo, la ayuda no es genérica, sino pensada especialmente para acompañar el recorrido escolar de cada estudiante.
El proceso comienza en el mes de octubre, cuando escuelas primarias y jardines de infantes de Mendoza envían los listados de niños y niñas que, por su situación de vulnerabilidad económica y social, necesitan recibir una mochila. Durante los meses siguientes se realizan las asignaciones y, finalmente, una compleja logística de recepción, clasificación y entrega permite que cada mochila llegue a destino antes del inicio del ciclo lectivo.
Una campaña que crece y convoca a toda la comunidad
El impacto alcanzado refleja la dimensión del trabajo sostenido en el tiempo. Hasta el momento, se han entregado más de 22.000 mochilas en nueve campañas, multiplicando su alcance no solo en los niños y niñas beneficiarios, sino también en directivos escolares, docentes, donantes y voluntarios que forman parte de cada edición.
La Campaña 2026, que marcará la décima entrega, tiene como meta alcanzar 3.146 mochilas destinadas a niños y niñas de más de 100 escuelas de todos los departamentos de Mendoza. A pocas semanas del inicio de clases —previsto para el 25 de febrero— ya se logró asignar aproximadamente la mitad de las mochilas, por lo que el acompañamiento de la comunidad resulta clave para llegar a cada estudiante a tiempo.
“Para nosotras, Proyecto Mochi es crecimiento. Es aprender a organizarnos, a confiar y a sostenernos incluso en los momentos difíciles. Es emocionarnos con cada donación, frustrarnos a veces y volver a empezar siempre. Hoy celebramos el camino recorrido, agradecemos a cada persona que es parte y renovamos el deseo de seguir adelante. Porque si algo nos dejó este tiempo es la certeza de que vale la pena. Proyecto Mochi no es solo un proyecto: es una historia compartida. Y creemos que recién empieza”, expresó Agustina Debernardi, encargada de la articulación con las empresas que colaboran con el proyecto.
En este contexto, Fundación Grupo América acompaña el proyecto en sus diez años de trayectoria, fortaleciendo una iniciativa que entiende a la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social, y que demuestra que la articulación entre organizaciones es esencial para generar impacto real y sostenido.
Diez años, miles de mochilas y una misma convicción: cuando la solidaridad se organiza, el futuro empieza mejor desde el primer día de clases.
Cómo colaborar
Quienes deseen sumarse o realizar donaciones corporativas pueden contactarse con Agustina Debernardi al 261 663-6244.