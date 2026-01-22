La solidaridad vuelve a decir presente en el Bautista Gargantini de la mano de Fundación Grupo América, junto a Independiente Rivadavia. En el marco de los partidos que el club disputa de local, los hinchas podrán sumarse a una nueva campaña solidaria acercando útiles escolares nuevos en los tres puestos de recaudación dispuestos en el estadio: dos ubicados en las tribunas de socios y uno en la popular.
Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia vuelven a transformar la pasión en solidaridad
La primera acción solidaria conjunta del 2026 convoca a los hinchas a colaborar con la donación de útiles escolares nuevos.
La iniciativa invita a los simpatizantes a transformar su pasión por el fútbol en un gesto concreto de ayuda, acompañando a niños y niñas que necesitan contar con los elementos necesarios para el inicio del ciclo lectivo.
Donar y ganar: sorteo de camiseta oficial.
Como en cada acción conjunta, la propuesta suma un incentivo especial: cada donación participa del sorteo de una camiseta oficial del plantel profesional, haciendo de la generosidad un momento tan emocionante como el propio partido. En el encuentro que se disputará mañana frente a Atlético Tucumán, se sorteará la camiseta de Tomás Bottari, volante del equipo azul.
Los campeones siguen haciendo historia.
De esta manera, la Fundación Grupo América y CSIR continúan fortaleciendo un vínculo solidario que se renueva a lo largo de la temporada, con la participación activa de los hinchas y distintas acciones solidarias que acompañan el calendario deportivo.
Así, mientras Independiente Rivadavia celebra un momento histórico tras consagrarse campeón de la Copa Argentina, la Lepra demuestra que sigue haciendo historia también fuera de la cancha. Con acciones que nacen del compromiso colectivo, el club y su gente reafirman que los grandes logros se construyen con valores, comunidad y un corazón azul que late por todos.