Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia vuelven a transformar la pasión en solidaridad

En esta oportunidad se incentiva a los simpatizantes de La Lepra a donar útiles escolares nuevos, de cara al inicio del ciclo lectivo previsto para el 25 de febrero.

La iniciativa invita a los simpatizantes a transformar su pasión por el fútbol en un gesto concreto de ayuda, acompañando a niños y niñas que necesitan contar con los elementos necesarios para el inicio del ciclo lectivo.

Donar y ganar: sorteo de camiseta oficial.

Como en cada acción conjunta, la propuesta suma un incentivo especial: cada donación participa del sorteo de una camiseta oficial del plantel profesional, haciendo de la generosidad un momento tan emocionante como el propio partido. En el encuentro que se disputará mañana frente a Atlético Tucumán, se sorteará la camiseta de Tomás Bottari, volante del equipo azul.