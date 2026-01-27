Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia, juntos para seguir haciendo historia

donación de útiles escolares La Lepra 2 En cada partido que la Lepra disputa de local, los hinchas tienen la oportunidad de sumarse a las acciones solidarias conjuntas entre Fundación Grupo América y CSIR a través de sus tres puntos de recaudación. Foto: Axel LLoret/ Diario UNO

Cuando una camiseta encuentra a su hincha

Como en cada acción conjunta, la propuesta incluyó un incentivo especial para reconocer la participación de los hinchas. Entre quienes colaboraron con la colecta, se sortearon camisetas oficiales del plantel profesional, una de ellas correspondiente a Tomás Bottari, volante del equipo azul.

Uno de los ganadores fue Mateo Favre, un joven youtuber de videojuegos nacido en Buenos Aires pero profundamente conectado con Mendoza. Por motivos laborales y familiares, desde hace poco más de tres años alterna su vida entre ambas provincias. Su padre, Gastón Favre, uruguayo de nacimiento y argentino por elección, se radicó definitivamente en Mendoza hace un mes y medio. Mateo vive con su mamá en Buenos Aires, quien además es mendocina, y comparte la mitad del tiempo con su padre en la provincia.

ganador camiseta 1 Matías Fravre junto a su padre Gastón Favre, flamantes ganadores de la camiseta del volante Tomás Bottari. Foto: Independiente Rivadavia.

Hace algunas semanas, Mateo vio una camiseta de la Lepra y fue amor a primera vista. “Papá, tenemos que ir a ver un partido de Independiente Rivadavia”, le dijo. Tras asesorarse con amigos de la provincia, Gastón decidió asociarlos al club para disfrutar del encuentro desde la platea de socios. Así, el jueves, un día antes del partido, se hicieron socios.

“El jueves La Lepra sumó dos socios, pero el viernes La Lepra ganó dos hinchas”, contó Mateo, emocionado. “No solo por haberme ganado la camiseta, sino por el cariño, el respeto y la forma en que nos hicieron sentir bienvenidos. Nos hicieron sentir en familia, en casa, y ahora solo esperamos el próximo encuentro”.

Historias que laten en la tribuna

La segunda ganadora fue Alma Olivares, una joven de 20 años que sigue a La Lepra desde 2020. Comenzó a asistir a la cancha acompañando a una amiga, pero rápidamente el vínculo se volvió propio. “Empecé yendo para hacerle el aguante a una amiga; después nos distanciamos y seguí yendo sola. Hace más de un año empezó a acompañarme mi mamá, Yanina”, relata.

ganadora camiseta 2 Alma Olivares, flamante ganadora del sorteo de la camiseta luego de haber realizado su donación de útiles escolares en el puesto de recaudación ubicado en el ingreso a la tribuna popular. Foto: Axel LLoret/Diario UNO

Alma trabaja atendiendo una rotisería y, con sus primeros sueldos, comenzó a pagar la cuota de socio de platea Este para ella y su madre. Luego de los momentos históricos que atravesó el club, como la consagración en la Copa Argentina, ambas decidieron volver a la tribuna popular. “Es otra cosa: la emoción, el acompañamiento, la hinchada, el fervor, es hermoso no lo puedo explicar con palabras”, afirma la joven, que tiene como jugadores favoritos a Tomás Bottari y Sheyko Studer.

Alma se enteró de la campaña solidaria a través de las redes del club y participó por primera vez de la donación. “Siempre habíamos tenido ganas de colaborar, pero a veces se nos pasaba. Todavía no caigo de haber ganado la camiseta”, confieza la joven.

Pasión que también construye comunidad

De esta manera, Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia continúan fortaleciendo una alianza que transforma cada partido en una oportunidad para ayudar. En un presente histórico para el club, la Lepra y su gente vuelven a demostrar que el fútbol no solo se juega dentro de la cancha, sino también en los gestos que construyen comunidad.