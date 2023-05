Uñac es el gran ganador de las elecciones en San Juan: se impuso en al menos 14 comunas

Tras la suspensión de las elecciones a gobernador y vice, el mandatario provincial esperaba una validación de su gestión a partir de los comicios de intendentes y legisladores provinciales.

Juntos por el Cambio había intentado frenar el resto de las elecciones de este domingo, pero la Corte Suprema rechazó ese pedido y ratificó su realización.

Uñac, el gran ganador

Pasadas las 22.15 de este domingo 14 de mayo, Sergio Uñac gobernador de San Juan y candidato suspendido por la Corte Suprema de la Nación, brindó una conferencia de prensa y tras saludar a los presentes dijo que la subagrupación a la que representa ganó en 14 departamentos sanjuaninos.

Uñac además dijo que las elecciones en San Juan fueron históricas y aclaró que no hay margen de dudas sobre el triunfo del frente Vamos San Juan. “Este espacio ha colocado 23 diputados de 36. Técnicamente hemos ganado en el 75% de los municipios de San Juan”.

Respecto del fallo de la Corte dijo: "La verdad es que esta medida cautelar ha sido extemporánea, ha sido comunicada a los denunciantes, pero al candidato cuestionado no, a mí no me lo ha notificado. Con este fallo han torcido un montón de cosas, pero no ha podido torcer la voluntad de los sanjuaninos que ha sido por expresada en un porcentaje superior al 70 % aún no habiendo la categoría de gobernador y vice que motoriza mucho más una elección".

También expresó el mandatario: "Es una lástima que en la noche de hoy quienes podríamos irnos a dormir como gobernador y vicegobernador electos, nos vamos a dormir con 14 o 15 departamentos ganados, con mayoría en Diputados y en concejos deliberantes. Entonces, cuando se convoque a elecciones sin hay un gobernador que no pertenece a este frente cómo va a hacer para poner en equilibrio que tiene ya una expresión mayoritaria".

"La Corte ha destratado a los sanjuaninos", agregó Uñac y enseguida repasó la enmienda a la constitución provincial de 2001 con José Luis Gioja como gobernador respecto a la reelección de gobernador y vice, que determinó que podían ser dos veces consecutivas".

Y continuó: "El problema es que no sabemos cómo termina esto. Reclamo el derecho de defensa. Hemos ganado con el 51% de los votos contra el 36% de Juntos por el Cambio, con todos adentro, desde el converso Miguel Pichetto, hasta Patricia Bullrich -quien festejó la resolución de la Corte y dijo 'les frenamos la reelección'- y Mauricio Macri".

Luego, frente a las preguntas de los periodistas, una de las respuestas salientes de Uñac fue: "Sigo siendo candidato a gobernador".

Wado de Pedro también criticó a la Corte

El ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro se sumó a las críticas al fallo de la Corte que impidió que en San Juan se eligiera gobernador y vicegobernador. Luego de felicitar a los tres mandatarios peronistas que fueron reelectos (Sergio Ziliotto en La Pampa, Gustavo Sáenz en Salta y Gustavo Melella, en Tierra del Fuego, el funcionario señaló: "Quiero recordar también que hoy la Argentina vive una jornada electoral incompleta. El ejercicio pleno del derecho al voto de la ciudadanía de Tucumán y San Juan ha sido coartado de manera irregular por una decisión irresponsable de alta gravedad institucional de la Corte Suprema".

En la Capital de San Juan ganó Juntos por el Cambio

En la capital, el intendente Emilio Baistrocchi, el candidato del gobernador Sergio Uñac, no logró la reelección y el municipio quedó en manos de la candidata de Juntos por el Cambio, Susana Laciar.