Un vehículo atravesó una barricada de seguridad cerca de la Casa Blanca en Washington durante la mañana de este miércoles y su conductor fue detenido por agentes del Servicio Secreto, lo que provocó un fuerte operativo de seguridad y el cierre temporal de varias calles en la zona. El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 (hora local) en las inmediaciones de Connecticut Avenue y H Street, cerca de Lafayette Square, uno de los accesos más vigilados del complejo presidencial.
Una camioneta atravesó el perímetro de seguridad de la Casa Blanca y detuvieron al conductor
Incidente en la Casa Blanca, una camioneta atravesó el perímetro de seguridad y hay un detenido. La Policía debió asistir al Servicio Secreto tras el episodio
Fuerte operativo de seguridad en Washington
Según informaron autoridades locales, el hecho se produjo cuando una camioneta impactó contra una barricada ubicada frente al perímetro de seguridad de la Casa Blanca, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.
Tras el choque, agentes del Servicio Secreto detuvieron al conductor, quien quedó bajo custodia mientras se investiga lo ocurrido. En el lugar también trabajó el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, que colaboró con el operativo.
Como medida preventiva, varias calles del centro de Washington fueron cerradas y el área quedó acordonada mientras los especialistas revisaban el vehículo para descartar la presencia de explosivos u otros elementos peligrosos.
Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el incidente. Tras inspeccionar la camioneta involucrada, los equipos de seguridad determinaron que no representaba una amenaza adicional para el complejo presidencial.
Segun Noticias Argentinas, el episodio generó preocupación momentánea entre turistas, empleados y residentes de la zona, ya que el hecho ocurrió durante el horario de mayor circulación en la capital estadounidense.
Investigación en curso
El conductor permanece detenido mientras las autoridades analizan las causas del incidente y posibles cargos en su contra. Por el momento, no se informó públicamente su identidad ni el motivo por el cual atravesó la barricada.
Durante el operativo, el perímetro de la Casa Blanca se mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad, aunque las calles cercanas fueron reabiertas horas más tarde una vez finalizadas las inspecciones.