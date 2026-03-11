Una camioneta atravesó el perímetro de seguridad de la Casa Blanca y detuvieron al conductor

Como medida preventiva, varias calles del centro de Washington fueron cerradas y el área quedó acordonada mientras los especialistas revisaban el vehículo para descartar la presencia de explosivos u otros elementos peligrosos.

Casa Blanca.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el incidente. Tras inspeccionar la camioneta involucrada, los equipos de seguridad determinaron que no representaba una amenaza adicional para el complejo presidencial.

Segun Noticias Argentinas, el episodio generó preocupación momentánea entre turistas, empleados y residentes de la zona, ya que el hecho ocurrió durante el horario de mayor circulación en la capital estadounidense.

Investigación en curso

El conductor permanece detenido mientras las autoridades analizan las causas del incidente y posibles cargos en su contra. Por el momento, no se informó públicamente su identidad ni el motivo por el cual atravesó la barricada.

Durante el operativo, el perímetro de la Casa Blanca se mantuvo bajo estrictas medidas de seguridad, aunque las calles cercanas fueron reabiertas horas más tarde una vez finalizadas las inspecciones.