Toyota presentó el nuevo Corolla: espectacular diseño renovado

Este propulsor trabaja junto a una transmisión automática CVT que incorpora un engranaje mecánico especial para el arranque. Respecto al consumo, la marca declara que el nuevo modelo puede recorrer casi 15 kilómetros con cada litro de nafta en uso mixto.

toyota corolla fx El Toyota Corolla FX es una versión de lujo para fanáticos.

El hatchback puede equiparse con llantas de 16 o 18 pulgadas según la versión elegida. Las ópticas delanteras utilizan tecnología LED en todas las configuraciones, mientras que los detalles cromados aparecen en las versiones más completas de la gama.

Entre las novedades más llamativas del Toyota Corolla actualizado aparecen las combinaciones bitono con techo negro. La paleta de colores incluye opciones vibrantes como "Azul Crush" y "Rojo Finish Line", que le dan personalidad al conjunto.

La versión FX recupera el espíritu de una variante que Toyota ofreció durante los años 80, conocida como FX16. Esta edición especial suma un alerón deportivo negro, llantas de 18 pulgadas en color blanco y costuras naranjas en el interior.

Toyota producirá exactamente 1.600 unidades de esta versión para el mercado estadounidense, lo que la convierte en una opción verdaderamente exclusiva para coleccionistas y entusiastas del nuevo modelo.

Tecnología y seguridad de última generación

corolla hatchback

Todo el Toyota Corolla Hatchbook incorpora de serie el sistema Toyota Audio Multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas. Esta unidad ofrece conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de Wi-Fi Connect con prueba gratuita de 30 días.

En materia de seguridad, Toyota equipa todas las versiones con el paquete Safety Sense 3.0. Este conjunto integra sistema precolisión con detección de peatones, control de crucero dinámico con radar y alerta de cambio de carril.

El nuevo modelo llegará a los concesionarios estadounidenses durante septiembre próximo. Los precios arrancan en 24.180 dólares para la versión SE, mientras que la configuración más costosa alcanza los 27.175 dólares.

Características principales del Toyota Corolla Hatchback 2026