WhatsApp: tres consejos para que no se te llene la memoria

WhatsApp tiene un apartado muy útil para hacerlo en Ajustes - Almacenamiento y datos - Administrador de almacenamiento.

Aquí hago dos cosas. La primera es acceder al apartado donde se agrupan los archivos que pesan más de 5MB, generalmente vídeos, y elimino aquellos que no quiero conservar.

Aquí también verás vídeos que tú mismo has enviado y que a veces aparecen duplicados (esto es porque los has enviado a varios chats distintos). Cuando los hayas seleccionado, pulsa en el icono de la papelera (abajo a la derecha).

Lo segundo es ir al apartado ‘Detalles del almacenamiento’, donde verás una lista con todos tus chats ordenados desde el que más tamaño ocupa al que menos. Entrando uno por uno están todos los archivos, también ordenados desde mayor a menor tamaño, y voy borrando aquellos que no me interesa conservar.

El almacenamiento que liberes dependerá de cuántos archivos estés dispuesto a borrar.

Desactivá la descarga automática

Si no lo has hecho ya, es lo primero que te recomiendo y solo tendrás que hacerlo una vez (salvo si cambias de móvil). La opción está dentro de WhatsApp en Ajustes - Almacenamiento y datos - Descarga automática de archivos.

Por defecto, WhatsApp descarga todas las fotos que nos envían. Para el resto de archivos como audios o vídeos, solo los descarga cuando estamos conectados a una red WiFi para ahorrar datos móviles. Los únicos que siempre descarga quieras o no, son los mensajes de voz.

what1 WhatsApp. La memoria de nuestra app se llena con archivos diarios sin que nos demos cuenta.

Si lo que quieres es controlar el espacio de almacenamiento, mi consejo es que cambies todas las opciones a ‘nunca’. Esto no quiere decir que no puedas ver las fotos que te mandan, podrás hacerlo pero antes tendrás que descargarlas.

Es añadir un paso más, pero así puedes elegir cuáles quieres ver y cuáles no. Es útil, por ejemplo si estás en grupos que envían muchos archivos, pero no siempre te interesa verlos.

Revisar canales y grupos que ya no uso

Que nos metan en grupos de WhatsApp para todo es bastante común. Personalmente, si no me interesa o el grupo ha dejado de tener sentido (por ejemplo si se creó para un evento concreto y ya ha vencido), me salgo y elimino el chat íntegro.

Para salir de un grupo puedes hacerlo desde la lista de chats manteniendo pulsado sobre él o, si estás dentro, pulsando sobre el nombre del grupo y eligiendo la opción ‘Salir del Grupo’.

Verás que te aparecen dos opciones, la que nos interesa es ‘Salir y eliminar para mí’. Sólo así se borrarán los archivos y el contenido que se haya compartido.

Fuente: xataxa.com