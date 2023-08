WhatsApp para tóxicos: cómo saber qué hace tu ex

►TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: cómo enviar audios y mensajes sin abrir la aplicación

Cómo saber si tu expareja te bloqueó, eliminó o mantiene entre sus contactos de WhatsApp

Para que un usuario pueda descubrirlo es necesario usar la opción de "nueva difusión".

Desde este lugar se podrá enviar un mensaje a varios contactos a la vez. Es decir, se crean unas listas de destinatarios que quedan guardadas y, así, les podrá enviar mensajes sin necesidad de seleccionar un contacto a la vez.

Para ello, debemos seguir este paso a paso:

Acceda a ‘Más opciones’ desde los tres puntos verticales que se ubican en la parte superior derecha.

Haga clic sobre ‘Nueva difusión’.

Busque los contactos que quiere añadir,

Por último, ‘Aceptar’.

La pareja tenía el sueño de grabar y convertirse en influencers

Enviado el mensaje, el usuario podrá ver en la parte superior de la aplicación un botón que dice ‘Info’. Tras seleccionarlo, se verán los contactos divididos en dos grupos, ‘Entregado y Leído por’.

En caso de que una persona no lo tenga en su agendo de teléfono, el número no saldrá ahí. Esto quiere decir que no le va a llegar la ‘Nueva discusión’ que envió. Una alternativa para quienes tienen curiosidad si su expareja aún conserva sus datos de contacto.

WhatsApp: el truco "tóxico" para espiar chats ajenos

En sintonía con esta primera noticia, también existen varios "secretos" para espiar chats de otras personas dentro de WhatsApp, una herramienta que muchos tóxicos quisieran tener al alcance de la mano.

whatsapp.jpg Tecnología. WhatsApp para tóxicos: cómo saber que hace tu ex.

Uno de los métodos que más creció en los últimos tiempos es un truco que se basa en la instalación de una aplicación desarrollada por terceros, que tiene la capacidad potencial de exponer el contenido de las conversaciones de, por ejemplo, tu pareja.

Se trata de Whats Web, una aplicación disponible en Play Store y que permitiría crear un “reflejo” de todas las conversaciones que un usuario tiene en la plataforma de Meta.

Esto se debe a que la plataforma opera como si fuera un navegador de internet y muestra una réplica del WhatsApp de otra persona.