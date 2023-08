Otros de los trucos que tiene la aplicación de mensajería es la característica con la que ya no necesitarás escuchar los audios y la función para enviar mensajes sin agendar el contacto.

El número "14324" es un código secreto que se utiliza en WhatsApp para expresar el amor. Cada dígito del número tiene un significado especial:

El “14324″ es uno de los números que salió de TikTok, pero se espació por otras redes sociales y aplicaciones. En ese orden significan “I love you so much” (Te amo mucho), dado que cada uno representa una letra.

1 I

4 Love

3 You

2 So

4 Much

Al combinar estos 4 dígitos, se obtiene la frase "I love you so much". Este código es muy popular entre las parejas que utilizan WhatsApp, y se puede enviar en cualquier momento, pero es especialmente significativo en ocasiones especiales como el aniversario o el Día de San Valentín.

whatsaaa.jpg Tecnología. WhatsApp: ¿Qué significa que te llegue el número 14324?

Si querés expresar tu amor a alguien a través de WhatsApp, podés enviarle el número "14324". Esta es una manera única y romántica de decirle a tu pareja cuánto la querés.

Algunos ejemplos de cómo podés usar el número "14324" en WhatsApp:

Podés enviarlo como un mensaje de texto.

Podés usarlo como una reacción a un mensaje.

Podés usarlo como una descripción de tu estado.

Podés usarlo como una imagen de perfil.

