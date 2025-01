Tremenda filtración en el mundo gamer: los juegos de Xbox que llegarán a PS5 en el 2025

La guerra de consolas entre Xbox y PS5 y el cambio de estrategias

Durante el 2024 Microsoft y su consola predilecta, Xbox, anunciaron que algunos de sus principales juegos first-party también podrían comenzar a jugarse en PlayStation y en Nintendo, lo que revolucionó el mercado.

Algunos de los fanáticos han sentido que si Microsoft ha dado el brazo a torcer con ceder algunos de sus juegos, esto puede significar el primer paso a la "sentencia de muerte" en la clásica "guerra de consolas" que históricamente enfrentó a los seguidores de Xbox con los de PlayStation.

Sin embargo, las autoridades de Microsoft lo ven como una oportunidad, confían que el cambio de estrategia le traerá nuevos seguidores y le permite ver un horizonte más allá de las marcas.

Ya hay exclusivos de Xbox en PlayStation y en Nintendo Switch

Fue así que durante el 2024 llegaron a PlayStation y a Nintendo Switch juegos que significaron grandes éxitos de Xbox: Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea Thieves y Grounded. Debido al gran interés que hubo por los juegos y al negocio redondo que le significó a Microsoft, la "ventana" (ya sabrás por qué) quedó abierta a más posibilidades.

Y así fue, porque el sitio web Windows Central - especialistas en videojuegos - confirmó que durante el 2025 llegará a la PS5 los juegos Indiana Jones and The Great Circle y The Outer Worlds 2 de Obsidian Entertaiment.

Xbox2.jpg

Al parecer, más allá de esos fanáticos de Xbox escandalizados por las decisiones de Microsoft, la estrategia les está saliendo a la perfección. Y es por eso que ahora no será necesaria "abrir la ventana", sino que se abrirá "la puerta más grande de la casa" porque los próximos títulos que se pasarán a la PlayStation, al parecer, serán los más exclusivos y de alto calibre.

Además, como ya señaló Phil Spencer, director ejecutivo de Xbox, no hay "líneas rojas" en cuanto a los juegos que Microsoft pretende llevar a otras plataformas.

Los juegos de gran calibre de Xbox que pasarán a la PS5 en 2025

Grandes nombres como Halo: The Master Chief Collection como Microsoft Flight Simulator 2024 estarían disponibles en Switch 2 y PS5. Ya que, según Microsoft, quiere ser uno de los principales proveedores de videojuegos para la nueva consola de Nintendo, el Switch 2.

Xbox.jpg Microsoft Flight Simulator 2024 llegará a la PlayStation 5 durante el 2025.

A la vez que se discutían todos estos temas, el periodista gamer Jez Corden se atrevió a revelar que otros 3 juegos de Xbox estarían supuestamente en PS5:, Gears of War Ultimate Edition, Age of Mithology y Senua´s Saga: Hellblade II.