Avast explica que el 'fleeceware' es una categoría de delito cibernético relativamente nueva, que ofrece a los usuarios un servicio atractivo, normalmente por un período de prueba gratuito que dura pocos días. Una vez concluido, la aplicación "comenzará automática y sutilmente a cobrar costos excesivos, de hasta 30 dólares por semana", asegura.

En ese sentido, indica que los estafadores esperan que el usuario no se percate del precio real de la suscripción o bien que se olvide de que ha instalado la aplicación en cuestión. Asimismo, es habitual que tengan una calificación de uno o dos estrellas sobre un total de 5 en las reseñas que realizan los clientes.

"Las estafas de esta naturaleza se aprovechan de aquellos que no siempre leen los detalles en letra pequeña de cada aplicación que descargan", afirmó Ondrej David, líder de equipo de análisis de 'malware' en Avast. "Los niños pequeños están particularmente en riesgo porque pueden pensar que están descargando inocentemente un accesorio de Minecraft, pero no comprenden o no prestan atención a los detalles del servicio al que se suscriben", añadió.

Asimismo, David recomienda a sus clientes permanecer atentos a la hora de descargar cualquier aplicación elaborada por desarrolladores desconocidos, así como siempre investigar de manera cuidadosa las opiniones que dejan otros usuarios y los acuerdos de facturación antes de suscribirse.

Por ello, en caso de haber instalado una aplicación que pueda ser 'software' malicioso, la compañía checa aconseja desinstalar la aplicación e ir a la parte superior izquierda del menú de Play Store y cancelar directamente la suscripción.

Este es el listado de aplicaciones fraudulentas :