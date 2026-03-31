Sin dudas, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo. Por esta razón, Meta continúa agregando funciones, con el fin de seguir mejorándola. En este caso, recientemente llegó una herramienta con inteligencia artificial para quienes se pierden varios mensajes en sus chats.
Si te desconectaste de WhatsApp por varias horas, no te preocupes: la nueva función con IA que te hace un resumen de chats
Si te atormentan los mensajes de WhatsApp que se acumulan en tu ausencia, esta función llega para solucionar todo
WhatsApp incorpora inteligencia artificial a tus chats para que no te pierdas ningún mensaje
Seguramente cualquiera de nosotros, en determinado momento del día, se ausenta de WhatsApp. Al volver a ingresar a la aplicación, vemos una catarata de mensajes, tanto grupales como de chats personales, representando una odisea ponernos al tanto de todo lo que se habló. Para que esto deje de ser un problema, Meta utilizó su inteligencia artificial para integrar en todas las conversaciones una herramienta trascendental.
WhatsApp ha dado un paso significativo en la evolución de su plataforma con el reciente despliegue de su función denominada Resumen de mensajes. Tras meses de implementación gradual en regiones como Brasil y Europa, esta herramienta impulsada por Meta llega para solucionar uno de los problemas más comunes de la era digital: la saturación de información en chats individuales y grupales.
El corazón de esta tecnología es la capacidad de sintetizar automáticamente conversaciones extensas, extrayendo únicamente los puntos más relevantes para el usuario. Aunque inicialmente se lanzó en portugués, el servicio ha expandido su soporte al español e inglés, permitiendo que los usuarios se pongan al día con cientos de mensajes acumulados sin necesidad de leer cada línea de texto.
Uno de los pilares fundamentales de este lanzamiento es la seguridad. WhatsApp utiliza un sistema denominado procesamiento privado, el cual garantiza que Meta AI genere las síntesis sin que la compañía tenga acceso real al contenido de las interacciones. Gracias al cifrado de extremo a extremo, las conversaciones permanecen protegidas y los resúmenes producidos son visibles únicamente para la persona que los solicita.
Finalmente, la herramienta destaca por su absoluta discreción. Según confirma Meta, ningún integrante del chat podrá saber si un usuario ha generado un resumen, preservando la privacidad de la navegación. Con este avance, WhatsApp no solo busca optimizar el tiempo de sus usuarios, sino también reafirmar su compromiso con la integración de inteligencia artificial de manera segura, abierta y verificada por expertos independientes.
Aunque, un punto a considerar por estos días, es que la inteligencia artificial todavía no realiza su trabajo con un 100% de fiabilidad y precisión. Al ser una herramienta nueva, aún le falta tiempo de práctica para mejorar. Eso no quiere decir que omite mensajes importantes, sino que le falta precisión en la síntesis de los chats.