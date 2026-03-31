Si te desconectaste de WhatsApp por varias horas, no te preocupes: la nueva función con IA que te hace un resumen de chats

El corazón de esta tecnología es la capacidad de sintetizar automáticamente conversaciones extensas, extrayendo únicamente los puntos más relevantes para el usuario. Aunque inicialmente se lanzó en portugués, el servicio ha expandido su soporte al español e inglés, permitiendo que los usuarios se pongan al día con cientos de mensajes acumulados sin necesidad de leer cada línea de texto.

Uno de los pilares fundamentales de este lanzamiento es la seguridad. WhatsApp utiliza un sistema denominado procesamiento privado, el cual garantiza que Meta AI genere las síntesis sin que la compañía tenga acceso real al contenido de las interacciones. Gracias al cifrado de extremo a extremo, las conversaciones permanecen protegidas y los resúmenes producidos son visibles únicamente para la persona que los solicita.

usar WhatsApp Los resúmenes de mensajes es una herramienta primordial para aquellos que tienen muchos grupos en WhatsApp.

Finalmente, la herramienta destaca por su absoluta discreción. Según confirma Meta, ningún integrante del chat podrá saber si un usuario ha generado un resumen, preservando la privacidad de la navegación. Con este avance, WhatsApp no solo busca optimizar el tiempo de sus usuarios, sino también reafirmar su compromiso con la integración de inteligencia artificial de manera segura, abierta y verificada por expertos independientes.

Aunque, un punto a considerar por estos días, es que la inteligencia artificial todavía no realiza su trabajo con un 100% de fiabilidad y precisión. Al ser una herramienta nueva, aún le falta tiempo de práctica para mejorar. Eso no quiere decir que omite mensajes importantes, sino que le falta precisión en la síntesis de los chats.