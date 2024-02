Prime Gaming te regala 7 juegos gratis para PC en febrero

FALLOUT — Clásico juego de rol postapocalíptico que revitalizó todo el género CRPG. El sistema Fallout SPECIAL ofrece diferentes tipos de personajes, decisiones significativas y desarrollo que te pone en control total. Explorá las ruinas devastadas de una civilización de la edad de oro. Hablá, escapá o luchá entre mutantes, gangsters y adversarios robóticos. Tomá las decisiones correctas o podrías terminar como otro héroe caído en los páramos.

Embed

BREAKOUT RECHARGED: Recogé potenciadores que cambian el juego y sobreviví a una gran variedad de desafíos en esta versión reimaginada del clásico de todos los tiempos: “El Rompe ladrillos”.

Embed

Los siguientes juegos podrán ir descargándose a lo largo de todo el mes de Febrero de forma gratuita:

8 de Febrero

Missile Command: Recharged - Protegé ciudades de un ataque de misiles, tanques y más en esta versión moderna de un clásico de arcade.

Embed

15 de Febrero

Criminal Archives: Alphabetic Murders - Collector's Edition - ¿Podrás descubrir la conexión entre tres casos de asesinato diferentes? La lógica será tu arma más útil en este misterio de asesinatos.

Embed

Tempest 4000 - Basado en el juego original de arcade Tempest, este shooter tubular es una aventura repleta de acción.

Embed

22 de Febrero

Blade Assault -Llevá la justicia a una desolada ciudad de ciencia ficción en este juego de plataformas en 2D de estilo píxel.

Embed

29 de Febrero

Gravitar: Recharged - Poné a prueba tus habilidades como piloto mientras completás misiones por todo el sistema solar en este clásico renovado.

Embed

Por otra parte, también se pueden aprovechar otras ofertas de contenido del juego de este mes: Chicken Dinner Booster Pack en PUBG: Battlegrounds, Prime Gaming Capsule para League of Legends, Second Anniversary Pack para apoyar Lost Ark, así como Ultra Balls y una Golden Razz Berry para Pokémon Go.