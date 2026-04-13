El país escandinavo lidera la transformación del transporte marítimo mediante un proyecto ambicioso. La empresa Boreal AS encargó veinte unidades del modelo Candela P-12 para cubrir rutas costeras. Este bote utiliza un sistema avanzado que permite elevar el casco sobre el agua. El despliegue de los vehículos comenzará el próximo año con las primeras dos unidades. El resto de la flota llegará de manera gradual hasta completar el pedido en el año 2030.
Noruega prepara un bote volador eléctrico
Noruega pondrá en marcha la mayor flota de botes eléctricos con tecnología de hidroalas para el transporte de pasajeros
La tecnología de Noruega busca optimizar los viajes diarios de miles de personas. Estos transbordadores operan con un sistema de alas inteligentes situadas bajo la estructura. Al alcanzar una velocidad de 18 nudos, la nave despega de la superficie. Esta capacidad convierte al transporte en un bote eficiente que consume mucha menos energía que las embarcaciones tradicionales. El ahorro energético llega al 80% gracias a la reducción de la fricción con el mar.
Ventajas del transporte sobre el lago
Las rutas por agua ganan una alternativa silenciosa y cómoda para los usuarios. El sistema de control de vuelo ajusta las hidroalas en tiempo real para estabilizar el trayecto. Los sensores compensan el movimiento de las olas y eliminan las vibraciones molestas. Cada volador eléctrico ofrece un espacio tranquilo para los desplazamientos cotidianos por el lago o la costa. La experiencia de viaje cambia por completo al evitar los vaivenes bruscos del oleaje.
La infraestructura necesaria para estos equipos destaca por su sencillez operativa. El sistema permite el uso de cargadores rápidos de corriente continua, similares a los de los coches. Un bote de estas características recupera su autonomía total en apenas una hora de conexión. Esta facilidad de carga agiliza los tiempos de espera en los puertos. La movilidad en Noruega aprovecha así las redes eléctricas ya existentes en el territorio nacional.
Un diseño único
El diseño del vehículo volador garantiza una navegación libre de emisiones contaminantes. Las autoridades locales apuestan por esta tecnología para proteger los ecosistemas marinos. El uso de un lago o una ruta costera ya no implica ruidos ni residuos de combustible. La implementación de la flota Candela P-12 marca un precedente en la industria naval moderna. Otros países observan este avance como un modelo a seguir para el futuro del transporte público.
La autonomía de estas naves permite cubrir trayectos extensos sin dificultades técnicas. El operador Boreal AS confía en la fiabilidad de las hidroalas para mantener el servicio activo. Cada trayecto sobre el lago demuestra la viabilidad de la energía limpia en sectores pesados. El proyecto consolida la posición de vanguardia tecnológica que mantiene el norte de Europa. La llegada del primer bote el año que viene iniciará una etapa de cambio permanente en la costa.