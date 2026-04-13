Noruega prepara un bote volador eléctrico

La infraestructura necesaria para estos equipos destaca por su sencillez operativa. El sistema permite el uso de cargadores rápidos de corriente continua, similares a los de los coches. Un bote de estas características recupera su autonomía total en apenas una hora de conexión. Esta facilidad de carga agiliza los tiempos de espera en los puertos. La movilidad en Noruega aprovecha así las redes eléctricas ya existentes en el territorio nacional.

Un diseño único

bote volador Estos botes parecen salidos de un cuento de ciencia ficción.

El diseño del vehículo volador garantiza una navegación libre de emisiones contaminantes. Las autoridades locales apuestan por esta tecnología para proteger los ecosistemas marinos. El uso de un lago o una ruta costera ya no implica ruidos ni residuos de combustible. La implementación de la flota Candela P-12 marca un precedente en la industria naval moderna. Otros países observan este avance como un modelo a seguir para el futuro del transporte público.

La autonomía de estas naves permite cubrir trayectos extensos sin dificultades técnicas. El operador Boreal AS confía en la fiabilidad de las hidroalas para mantener el servicio activo. Cada trayecto sobre el lago demuestra la viabilidad de la energía limpia en sectores pesados. El proyecto consolida la posición de vanguardia tecnológica que mantiene el norte de Europa. La llegada del primer bote el año que viene iniciará una etapa de cambio permanente en la costa.