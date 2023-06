gmailll.JPG Tecnología. Las 6 funciones de Gmail creadas con IA para ahorrar tiempo.

Google está incluyendo nuevas funciones para mejorar y agilizar el uso de Gmail.

Gmail se ha vuelto parte de nuestras vidas. Es que su uso diario para las diferentes actividades cotidianas, lo convirtió en algo esencial para comunicarse por medio de la virtualidad.

Por eso, todo el tiempo Google está actualizando sus aptitudes para mejorar el uso del usuario.

1-Ayúdame a escribir o Help Me Write

Como indica el nombre de esta función, la IA escribe borradores completos a partir de unas indicaciones simples que le das, además de que puedes hacer que mejore el texto añadiendo más pautas. Por ahora, esta función solo está disponible en el programa Workspace Labs, al cual si quieres te puedes inscribir.

2-Composición inteligente o Smart Compose

En el caso de que no quieras que la IA te escriba un borrador completo, está la opción de que te dé sugerencias mientras redactas un mensaje. De esta manera, puedes mientras escribes recibes indicaciones y recomendaciones para ser más efectivo o claro, por ahora solo está disponible en inglés, español, francés e italiano.

3-Respuesta inteligente o Smart Reply

Esta función está pensada para ayudarte a dar respuestas rápidas en situaciones que no tienes tiempo para ellas, de esta manera la IA lee el correo que te acaba de llegar, lo analiza y genera hasta tres respuestas posibles para que con un solo clic contestes. Para ello se basa en tus contestaciones anteriores y genera una respuesta más matizada, que un simple "Sí" o "No".

4-Bandeja de entrada por categorías o Tabbed Inbox

No hay nada peor que llegar del fin de semana o de unos días vacaciones y encontrarse con miles de emails en la bandeja de entrada. Con esta nueva función, la IA es capaz de clasificar cada uno y asignarlo su carpeta correspondiente para que los puedas encontrar de una manera más sencilla.

5-Tarjetas resumen o Summery Cards

Esta herramienta es perfecta para aquellos casos en los que te envían un correo con muchísima información, pero a ti únicamente te interesan unos datos concretos. Según Google, su algoritmo es capaz de entender lo que te interesa para poder generar una tarjeta informativa que resume el contenido.

6-Recordatorios inteligentes o Nudging

Esta función sirve para que nunca te dejes un correo sin responder, ya que te recuerda o hace un seguimiento de las diferentes conversaciones que tengas abiertas, también te informa sobre correos que has enviado, pero que todavía no has recibido respuesta.