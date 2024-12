La oscura razón por la que jamás debes conectarte a una red WiFi cuando viajas en avión

avion wifi.jpg No te conectes a la red WiFi del avión.

Tanto las direcciones de mail como los usuarios de redes sociales, junto a sus respectivas contraseñas, quedan alojadas en el servidor falso y el creador de estas redes WiFi alternativas se adueña de esta información sensible.

Ante esto, especialistas sugieren no conectarse a una red gratuita y pública, tanto en un avión como en cualquier otro lugar (bares, parques, etc.), debido a que pueden tratarse de conexiones WiFi falsas. Y en caso de que sea imposible y sí o sí tengamos que realizar esa conexión, evitar acceder a aplicaciones bancarias o plataformas donde almacenamos información sensible.

wifi avion 1.jpg Evita acceder a redes WiFi de este tipo.

En el caso de los vuelos en aviones, las aerolíneas generalmente no se percatan de este problema de seguridad o cuando lo hacen, la red WiFi ya está deshabilitada y la información de los pasajeros que se conectan ya está en poder de ciberdelincuentes.

La fuente citada explica que este tipo de ataques con WiFi falso se conoce como ataques Man in the Middle (MitM). Este método consiste en "colarse" en el teléfono a través de la red paralela y leer los datos que se envían desde el dispositivo como también los que se reciben.