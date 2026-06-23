Las llamadas spam no solo pueden tratarse de intentos de venta de productos y servicios, ya que también pueden estar originadas con la finalidad de ejecutar una estafa. Por lo tanto, la sugerencia pasa por evitar una comunicación de este tipo y no correr ningún tipo de riesgo. Por este motivo, los teléfonos con sistema operativo Android traen una función oculta y a continuación aprenderás a activarla.
La función oculta que traen los teléfonos con Android para bloquear las llamadas spam y evitar estafas
Con esta herramienta que traen los teléfonos con Android, te mantendrás protegido de posibles estafas
Solo para teléfonos Android: el truco para bloquear todas las llamadas spam
Teléfonos con sistema operativo Android cuentan con una herramienta de gran utilidad, diseñada específicamente para cortar este problema de raíz sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas de terceros.
Se trata del filtro de llamadas spam desarrollado por Google. Este mecanismo es capaz de interceptar y desviar de forma automática las llamadas de números que no conocemos o que tienen ID bloqueado sin que el teléfono emita una alerta al usuario.
Esta función puede que esté oculta en tu celular porque es una herramienta nativa de Google y recibe el nombre de ‘Teléfono’. La misma ya viene integrada en teléfonos Xiaomi y Pixel. Si tenés un smartphone con sistema operativo Android, podrás descargarla fácilmente del Play Store.
Para activar la herramienta, deberás hacer lo siguiente:
- Entrar en la app 'Teléfono'
- Presionar el botón de tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionar 'Ajustes'
- Seleccionar la opción 'ID de llamada y spam'
- Activar 'Filtrar llamadas spam' y 'Ver ID de emisor y spam'
- De esta manera, el teléfono bloqueará todas las llamadas spam y te mantendrá a salvo de potenciales estafas.
Por otro lado, esta herramienta de Google también trae la opción ‘Números bloqueados’. Mediante esta función, podemos restringir manualmente cualquier contacto específico, impidiendo recibir tanto llamadas de voz como mensajes de texto.
Por lo tanto, gracias a estos ajustes ocultos en teléfonos con sistema operativo Android, lograrás crear un escudo virtual para evitar que terceros te molesten constantemente con sus llamadas y mensajes.