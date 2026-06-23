La función oculta que traen los teléfonos con Android para bloquear las llamadas spam y evitar estafas

Así podés bloquear las llamadas spam en Android.

Esta función puede que esté oculta en tu celular porque es una herramienta nativa de Google y recibe el nombre de ‘Teléfono’. La misma ya viene integrada en teléfonos Xiaomi y Pixel. Si tenés un smartphone con sistema operativo Android, podrás descargarla fácilmente del Play Store.

Para activar la herramienta, deberás hacer lo siguiente:

Entrar en la app 'Teléfono'

Presionar el botón de tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionar 'Ajustes'

Seleccionar la opción 'ID de llamada y spam'

Activar 'Filtrar llamadas spam' y 'Ver ID de emisor y spam'

De esta manera, el teléfono bloqueará todas las llamadas spam y te mantendrá a salvo de potenciales estafas.

Este truco es exclusivo para teléfonos Android.

Por otro lado, esta herramienta de Google también trae la opción ‘Números bloqueados’. Mediante esta función, podemos restringir manualmente cualquier contacto específico, impidiendo recibir tanto llamadas de voz como mensajes de texto.

Por lo tanto, gracias a estos ajustes ocultos en teléfonos con sistema operativo Android, lograrás crear un escudo virtual para evitar que terceros te molesten constantemente con sus llamadas y mensajes.