iPhone: para qué sirve el Botón de Acción y cómo usarlo

Por otro lado, un 12% indicó que cambia las reglas del juego y lo usa para ejecutar atajos. Por último, un 10% indicó que se confunde al utilizar el botón de acción, ya que en el bolsillo parece el botón de volumen.

Apple iPhone acción.jpg Todos los iPhone 16 contarán con el Botón de Acción en los celulares de Apple

MacRumors es un medio especializado en Apple y esta encuesta puede dar una visión más o menos global de lo que está sucediendo con el Botón de Acción, un elemento prescindible para muchos.

Otra de las razones por las que se cree que el Botón de Acción no está funcionando es porque Apple no lo promociona lo suficiente. No hay vídeos en su canal de YouTube enfatizando sus beneficios como sí los hay para destacar los mejores trucos para los AirPods.

