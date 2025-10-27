A pocos meses de conocer el iPhone 17, Apple ya filtra información sobre las características que tendrán sus próximos teléfonos (incluyendo uno plegable). Sabemos que estos celulares arribarán al mercado en 2026 y 2027, pero ahora conoceremos en profundidad qué sucederá con su memoria RAM, ya que la misma cambia de manera obligada, ofreciendo mejoras para sus herramientas de inteligencia artificial.
Filtran detalles del nuevo iPhone 18 que llegará en 2026: más memoria RAM para disfrutar herramientas de IA
Aunque el iPhone 17 arribó recientemente al mercado, Apple ya está trabajando en el nuevo teléfono que tendrá cambios en sus procesadores
El calendario de lanzamientos de Apple se ha visto modificado en el último tiempo. Para graficar con un ejemplo, esta temporada conocimos en un solo lanzamiento los iPhone 17 y sus respectivos modelos. Sin embargo, en la próxima presentación solo veremos dos nuevos smartphones, mientras que el restante lo conoceremos al año siguiente.
En concreto, el calendario evolucionará para la llegada del primer iPhone plegable. Los iPhone 18 Pro y el primer iPhone Fold saldrán a la venta en septiembre de 2026. Por su parte, el modelo base (el iPhone 18), se retrasará hasta principios de 2027.
En lo que respecta a las características de los nuevos teléfonos de Apple, el medio especializado ‘Applesfera’ revela que habrá un cambio drástico en uno de sus componentes claves: la memoria RAM.
Actualmente, el iPhone 17 en su modelo base tiene una RAM de 8 GB, mientras que el 17 Pro y el Air tienen 12 GB de RAM. Para la versión 18 de estos teléfonos, se estima que la compañía californiana desarrolle funciones exigentes de Apple Intelligence, lo que significa que la RAM deberá ser, al menos, de 12 GB.
Esto viene de la mano con una decisión de Samsung que afecta (positivamente) a quienes adquieran el iPhone 18. Apple le comprará a la compañía surcoreana los chips que llevarán estos teléfonos, los LPDDR5X, pero la fábrica produce módulos de 12 GB y 16 GB. Por lo tanto, ya no habrá nuevos celulares con 8 GB de RAM.
En consecuencia, los nuevos iPhone 18 tendrán todos, al menos, 12 GB de RAM, lo que significa que podrán ejecutar sin problema alguno todas las nuevas funciones de inteligencia artificial que lleguen con Apple Intelligence. La diferencia que habrá entre los distintos modelos (incluyendo el plegable) pasará por las cámaras, la batería y los colores, entre otras cosas.
En lo que respecta al precio que tendrán los próximos iPhone de Apple, todavía no hay información al respecto. Aunque, se estima que cuenten con un valor cercano a los 1,100 y 1,600 dólares.