Filtran detalles del nuevo iPhone 18 que llegará en 2026: más memoria RAM para disfrutar herramientas de IA

iphone 18 Calendario europeo de los nuevos iPhone que llegarán al mercado.

En lo que respecta a las características de los nuevos teléfonos de Apple, el medio especializado ‘Applesfera’ revela que habrá un cambio drástico en uno de sus componentes claves: la memoria RAM.

Actualmente, el iPhone 17 en su modelo base tiene una RAM de 8 GB, mientras que el 17 Pro y el Air tienen 12 GB de RAM. Para la versión 18 de estos teléfonos, se estima que la compañía californiana desarrolle funciones exigentes de Apple Intelligence, lo que significa que la RAM deberá ser, al menos, de 12 GB.

Esto viene de la mano con una decisión de Samsung que afecta (positivamente) a quienes adquieran el iPhone 18. Apple le comprará a la compañía surcoreana los chips que llevarán estos teléfonos, los LPDDR5X, pero la fábrica produce módulos de 12 GB y 16 GB. Por lo tanto, ya no habrá nuevos celulares con 8 GB de RAM.

iPhone 18 (2) Los nuevos iPhone 18 pueden tener un precio de hasta 1,600 dólares.

En consecuencia, los nuevos iPhone 18 tendrán todos, al menos, 12 GB de RAM, lo que significa que podrán ejecutar sin problema alguno todas las nuevas funciones de inteligencia artificial que lleguen con Apple Intelligence. La diferencia que habrá entre los distintos modelos (incluyendo el plegable) pasará por las cámaras, la batería y los colores, entre otras cosas.

En lo que respecta al precio que tendrán los próximos iPhone de Apple, todavía no hay información al respecto. Aunque, se estima que cuenten con un valor cercano a los 1,100 y 1,600 dólares.