Las predicciones de Gates respecto a los médicos apuntan principalmente a la capacidad diagnóstica. La inteligencia artificial ya demostró precisión superior en la detección temprana de ciertas patologías mediante el análisis de imágenes médicas, superando incluso a especialistas con décadas de experiencia.

La tecnología avanza hacia sistemas que procesarán millones de historiales clínicos en segundos, proporcionando diagnósticos más acertados que cualquier médico humano. "Un algoritmo bien entrenado puede analizar simultáneamente variables que para un profesional tomarían horas considerar", explicó el cofundador de Microsoft durante su exposición.

Miles de empleos en el sector salud enfrentarán una reconversión inevitable. Las especialidades más vulnerables serán aquellas centradas en la interpretación de datos e imágenes, como radiología y patología, donde los sistemas de inteligencia artificial ya alcanzan tasas de precisión cercanas al 99%.

Para muchos médicos actuales, la adaptación implicará convertirse en supervisores de sistemas automatizados en lugar de diagnosticadores primarios, manteniendo el componente humano en la relación médico-paciente mientras la tecnología asume las tareas analíticas.

En cuanto a los maestros, Gates prevé una revolución similar. La inteligencia artificial promete personalizar completamente la experiencia educativa, adaptándose a las necesidades específicas de cada estudiante de formas que un educador humano difícilmente podría lograr.

"La tecnología permitirá que un sistema identifique exactamente dónde cada alumno encuentra dificultades y adapte el material didáctico en tiempo real", afirmó Gates. Este enfoque individualizado representa un cambio paradigmático respecto al modelo actual donde un maestro debe atender a grupos numerosos con capacidades heterogéneas.

Los materiales educativos inteligentes evaluarán continuamente el progreso de los estudiantes, ajustando la dificultad y el enfoque pedagógico según las respuestas obtenidas. Para los maestros actuales, esto significa que deberán evolucionar hacia roles de facilitadores y mentores emocionales.

La crisis de empleos en el sector educativo podría ser particularmente severa en niveles básicos e intermedios. "Los maestros que prosperen serán aquellos que aprendan a trabajar junto a la inteligencia artificial, aprovechando su potencial para liberar tiempo que pueden dedicar a aspectos sociales y emocionales del aprendizaje", puntualizó Gates durante el evento.

