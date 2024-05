Este robot humanoide es a prueba de golpes, patadas y empujones

Tiene una altura de 180 centímetros y pesa alrededor de 47 kilogramos. Pese a su escaso peso y su gran altura, este robot es capaz de mantenerse en vertical aunque reciba golpes importantes en sus puntos de estabilidad. Por ello, se ha puesto a prueba pegándole patadas para determinar este tipo de estabilidad mencionada.

Como se puede ver en el vídeo, por mucho que es pateado no se cae ni se desestabiliza notablemente, sobre todo gracias a la posición de su cadera respecto al cuerpo. Esto es muy interesante ya que suele ser una cuenta pendiente por parte de los robots humanoides, no así de otros robots como el perro robótico de Boston Dynamics.

►TE PUEDE INTERESAR: Apple vuelve a negociar con OpenAI para lanzar su propio chatbot en iOS 18

Para tener una conciencia real de su entorno, el Unitree H1 cuenta con todo tipo de sensores, como una cámara de profundidad y un sensor LiDAR 3D. Esto le permite escanear las habitaciones y determinar cual es la mejor ruta que seguir. De momento como se puede ver en el vídeo, no tiene manos, pero esperan añadir dedos funcionales en las siguientes versiones.

Embed

De hecho, con el fin de lograr todo esto lleva equipados dos procesadores Intel Core i7-1265U que le permiten funcionar de la manera más correcta y con un nivel de potencia muy aceptable.

Por otro lado, es capaz de moverse a unos 6 kilómetros por hora. Velocidad que no está nada mal para un robot de los tiempos actuales que normalmente suelen ser muy lentos. En este caso, aunque no es que sea especialmente rápido, no está nada mal para moverse por entornos pequeños que no requieran de constantes viajes.

En cuanto al precio, es caro, pero mucho más accesible que otros. En este caso tiene un precio de arranque de 90.000 dólares.

►TE PUEDE INTERESAR: Explorando los Desiertos Radioactivos: la saga de Fallout en la serie de TV y los videojuegos

Pero lo cierto es que aunque pueda parecer caro ya es un precio mucho más bajo que el de otros robots de la competencia que ni siquiera han visto la luz, por lo que el futuro de la robótica pasa por una constante actualización de los productos y por la introducción de los mismos en un mercado cada vez más amplio en el que las personas se puedan permitir tener un robot de estas características.