Sin duda una de las características de TikTok es que permite que los usuarios desplieguen su creatividad creando contenido entretenido, y así lograr la mayor interacción entre las personas.

Esta nueva herramienta denominada "Escoge tu aventura" que replica los juegos de rol, la tendencia con videos y carruseles de imágenes que tienen el objetivo de ubicar a los usuarios en contextos ficticio que les permitirán interactuar, tomar decisiones que lograrán modificar la situación o hecho en particular logrando diferentes finales.

Elije tu propia aventura, TikTok.jpg Juegos de rol, el nuevo desafío de TikTok

Si bien no existe una temática en particular, si están relacionadas con situaciones simuladas, aventuras de misterio o terror con instrucciones específicas que los usuarios deben respetar para tener una experiencia que puedan disfrutarla a través de los cinco sentidos.

La plataforma brindará que cada historia sea acompañada de música para generar un ambiente más adecuado.

Cómo jugar a "Escoge tu aventura" la tendencia con fotos en TikTok

Cada foto, que se pondrá a disposición, es considerada como una "página" que contiene una condición bajo la cual se deberá actuar tomando dos o más opciones. Este carrusel de fotos puede incluir textos que se deben leer con detalle para continuar con el juego.

Por su parte los usuarios no tienen la posibilidad de explorar previamente los resultados de las decisiones o los finales que existen, lo que logra crear un mayor interés en conocer cuáles son los resultados de las decisiones.

Dependiendo de la decisión que se vaya tomando, el participante requerirá saltar dos o más imágenes del carrusel que también tienen contenido, pero no podrá leer su contenido para no truncar la experiencia. Las narraciones no son lineales.

Cuando se llegue al final de la aventura y no se ha terminado de revisar las imágenes lo más probable es que el usuario haya tomado una decisión que alteró la historia, por lo que es posible volver y tomar otras posibilidades, si el participante no este conforme con el resultado final.

