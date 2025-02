En China demostraron cómo será la guerra del futuro en un impresionante video

Durante el enfrentamiento, el perro robot desplegó una notable capacidad de movimiento, esquivando los disparos mientras ajustaba constantemente su posición para mantener al drone en su línea de tiro. Las imágenes muestran cómo la máquina terrestre se desplaza ágilmente de lado a lado, demostrando un avanzado sistema de equilibrio y control.

Missy Cummings, profesora de ingeniería en la Universidad George Mason y directora del Centro de Autonomía y Robótica, advierte que si bien los conflictos entre robots ya son una realidad, aún estamos lejos de presenciar batallas como la mostrada en el video. "Los misiles tierra-aire son sistemas automatizados que ya disparan contra drones, pero faltan décadas para algo similar a lo que vemos en estas imágenes", explicó.

Las grabaciones no permiten determinar si las máquinas operaban de forma autónoma o eran controladas remotamente, aunque se observa la presencia de personas durante el ejercicio que podrían estar manejando los dispositivos.

La integración de inteligencia artificial en sistemas de armamento avanza rápidamente en todo el mundo. Gobiernos como el estadounidense incorporan cada vez más estas tecnologías en la toma de decisiones en el campo de batalla, desarrollando robots y drones capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana.

Embed - Shocked! The Future War is coming, Unitree Robot Dog Vs Aircraft Drone. #unitree #drone #robotics