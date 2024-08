Cuando lanzó esa arriesgada predicción muchos científicos se burlaron, pero al ver los avances de la inteligencia artificial durante los últimos años, nadie está seguro de que no se pueda llegar a ese hito en sólo 4 años y medio.

El científico que pregona la singularidad

signularidad.webp Este científico ya lanzó predicciones aparentemente imposibles en el pasado.

Kurzweil publicó recientemente un libro titulado "La singularidad está más cerca", una especie de continuación de su libro de 2005 llamado "La singularidad está cerca". En la nueva publicación el científico reitera su predicción de una inteligencia artificial general para 2029, y lanzó una teoría aún más arriesgada: la singularidad llegaría en 2045.

Durante una entrevista con el prestigioso periodico inglés The Guardian, Kurzweil consideró que "seremos una combinación de nuestra inteligencia natural y nuestra inteligencia cibernética y todo se unirá. Ampliaremos la inteligencia un millón de veces para 2045 y profundizaremos nuestros conocimientos y conciencia”.

Si bien este futurólogo es quien más se arriesga a dar fechas sobre la singularidad, no es el único que cree que este fenómeno sea posible. Marcus du Sautoy, profesor de Oxford, consideró que "nos dirigimos a un futuro híbrido". "Todavía creemos que somos los únicos seres con un alto nivel de conciencia. Esto es parte de todo el viaje copernicano: no somos únicos. No estamos en el centro", explicó, filosóficamente.

Más predicciones alocadas

signularity.jpg Para Kurweil, los humanos seremos súper inteligentes y probablemente inmortales.

Entre otras cosas, en el futuro que ve Kurzweil está presente un ingreso básico universal, y, con los avances que se ven en el campo de la inteligencia artificial, cree que existe la posibilidad de que se alcance la inmortalidad.

►TE PUEDE INTERESAR: Investigadores alcanzaron un descubrimiento que podría extender la vida humana

"A principios de la década de 2030 podemos esperar alcanzar una velocidad de escape de la longevidad en la que cada año de vida que perdemos a través del envejecimiento lo recuperamos gracias al progreso científico”, vaticinó. “A medida que superemos eso, en realidad retrocederemos más años. No es una garantía sólida de vivir para siempre (todavía hay accidentes), pero la probabilidad de morir no aumentará año tras año", cerró.