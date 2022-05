Bill Gates advirtió que Twitter podría empeorar tras la compra de Elon Musk

Aunque, “su historial con Tesla y SpaceX es alucinante, al reunir a un gran equipo de ingenieros. Debemos tener la mente abierta y nunca subestimar a Elon”, subrayó el fundador de Microsoft en el marco de una cumbre de empresarios organizada por The Wall Street Journal, en Londres.

Gates agregó que si se trata de dinero y de contratar a especialistas, es probable que sea buena la gestión de Musk en Twitter.

El problema del que tanto habla el líder de Microsoft es el popular debate que nuevamente se ha dado a lo largo de estos días: la delgada línea entre la libertad de expresión y romper las políticas de moderación.

Según el CEO de SpaceX, Twitter tiene que ser una plataforma en la que se respete al máximo la libertad de expresión… algo que anteriormente la red social no estaba haciendo.

El ejemplo más conocido es la prohibición al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando en enero de 2021 violó las reglas sobre la glorificación de la violencia en el marco de los disturbios del Capitolio en el país norteamericano.

“¿Qué decidirá Musk respecto a los que dicen que las vacunas pueden matar a las personas?. ¿Es una de las cosas que cree que deben difundirse?”, se preguntó Gates.

Aunque, volvió a destacar que “sólo tengo cosas positivas que decir sobre Elon. Si empeora Twitter, entonces hablaré sobre eso”.

Gates vs. Musk

En abril de este año, se difundieron unas capturas de pantalla de chats entre los dos hombres más ricos del mundo. En aquellos mensajes, Gates hablaba sobre deshacerse de las acciones en Tesla; mientras que el dueño de SpaceX había rechazado una oferta para participar en una actividad filantrópica.

Previo a reunirse, en la conversación de texto se puede leer que Musk le pregunta a Gates: “¿Todavía tienes una venta corta de quinientos millones de dólares contra Tesla?”, a lo que el empresario estadounidense le responde: “Lamento decir que no la he cerrado. Me gustaría hablar sobre las posibilidades filantrópicas”.

Ante esto, Musk responde contundente: “Lo siento, pero no puedo tomar en serio tu filantropía sobre el cambio climático cuando tienes una venta corta masiva contra Tesla, la compañía que más está haciendo para resolver el cambio climático”.

Tiempo más tarde, Musk confirmó que aquellas capturas de pantalla eran reales.