A través de sus canales oficiales, Samsung anunció el lanzamiento de dos nuevos teléfonos gama económica. Los mismos pertenecen a la serie Galaxy A y estarán a la venta a partir del 10 de abril en Europa y unos días después desembarcarán en Latinoamérica. Si bien todavía no trascendió su precio oficial, se estima que serán mucho más baratos que los Galaxy S26 que saltaron al mercado hace un puñado de meses.
Alerta Samsung: estos son los nuevos teléfonos gama económica que llegarán al mercado en abril
Si estás por comprar un teléfono, te recomiendo aguardar algunas semanas y esperar a que Samsung saque a la venta estos celulares
Samsung presenta sus dos nuevos teléfonos: Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G
Un artículo publicado en el sitio oficial de Samsung sorprendió a propios y extraños. A pocos meses del lanzamiento de la familia Galaxy S26, la compañía surcoreana presentó dos nuevos celulares. Estos dispositivos gama económica son el Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G. Los mismos se destacan, entre otras cosas, por una extensa autonomía y cámaras dignas de smartphones tope de gama.
Según informó la empresa, tanto el Galaxy A57 5G como el Galaxy A37 5G tienen un diseño elegante y ligero con una batería de 5000 mAh. Esta permite una autonomía para hasta dos días de uso. Además, ambos smartphones cuentan con la función de carga rápida Super Fast Charging 2.0, la cual alcanza hasta el 60% en tan solo 30 minutos.
En lo que respecta al sistema de cámaras, los nuevos celulares de Samsung no tienen nada que envidiarles a los dispositivos tope de gama. Estos teléfonos cuentan con triple cámara, cuyo sensor principal es de 50 MP, acompañado de un objetivo súper gran angular (de 12 MP en el A57 y de 8 MP en el A37) y un lente macro de 5 MP. De esta forma, se conseguirán fotos profesionales con detalles únicos.
Además, el sistema de cámaras está mejorado con funciones de inteligencia artificial, potenciando aún más sus cualidades técnicas. En concreto, dichas herramientas nos permitirán conseguir imágenes más luminosas y nítidas. En parte, esto se debe a herramientas como Nightography, las cuales son para fotografías y grabación de video nocturnos. También se le suma el reconocimiento de personas y la optimización de escenas basados en IA.
En relación a esto, tanto el Galaxy A57 5G como el Galaxy A37 5G, traen múltiples funciones con IA. Entre ellas se destaca la Transcripción de voz dentro de la aplicación Grabadora de voz, la cual que pasa a texto y traduce reuniones o llamadas.
Por último, y no menos importante, estos nuevos teléfonos de Samsung garantizan actualización de sistema operativo por hasta seis años, mientras que la capa de personalización recibirá soporte por mucho más tiempo.