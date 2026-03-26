Alerta Samsung: estos son los nuevos teléfonos gama económica que llegarán al mercado en abril

samsung a57 a37} Estos teléfonos arribarán al mercado en abril.

En lo que respecta al sistema de cámaras, los nuevos celulares de Samsung no tienen nada que envidiarles a los dispositivos tope de gama. Estos teléfonos cuentan con triple cámara, cuyo sensor principal es de 50 MP, acompañado de un objetivo súper gran angular (de 12 MP en el A57 y de 8 MP en el A37) y un lente macro de 5 MP. De esta forma, se conseguirán fotos profesionales con detalles únicos.

Además, el sistema de cámaras está mejorado con funciones de inteligencia artificial, potenciando aún más sus cualidades técnicas. En concreto, dichas herramientas nos permitirán conseguir imágenes más luminosas y nítidas. En parte, esto se debe a herramientas como Nightography, las cuales son para fotografías y grabación de video nocturnos. También se le suma el reconocimiento de personas y la optimización de escenas basados en IA.

galaxy a37 Todavía no hay precio oficial para estos teléfonos.

En relación a esto, tanto el Galaxy A57 5G como el Galaxy A37 5G, traen múltiples funciones con IA. Entre ellas se destaca la Transcripción de voz dentro de la aplicación Grabadora de voz, la cual que pasa a texto y traduce reuniones o llamadas.

Por último, y no menos importante, estos nuevos teléfonos de Samsung garantizan actualización de sistema operativo por hasta seis años, mientras que la capa de personalización recibirá soporte por mucho más tiempo.