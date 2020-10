Vanesa, la mujer del panadero involucrado en el hecho, manifestó que había denunciado que reciben amenazas por Facebook y tienen "mucho miedo". "Que van a venir a reventar la casa del panadero, que me van a prender fuego la casa, que vamos a linchar a tu marido, esas cosas salen por Facebook", contó la esposa de Gerardo. Al mismo tiempo, la mujer pidió "protección" para su familia y para los empleados que trabajan en la panadería, quienes "por miedo" no fueron a abrir el local.

Como si esto fuera poco, uno de los amigos del ladrón de 17 años abatido, lo despidió a través de las redes sociales con sentidos mensajes hacia su compañero.

"Todavía no caigo si hace un par de horas estábamos juntos. Me estabas diciendo que hoy se pincha y ahora me tengo que enterar esto. Vos hermano siempre venías con tu mirada de pillo bajo tu visera. Siempre te voy a llevar presente. Nos estaremos viendo pibe chorro. Toda tu familia no lo puede creer. Fuerza", publicó en Facebook.

Facebook-pibe-chorro.jpg

También lo recordó en Instagram, con un mensaje que dice: "Te recordaremos por la imagen que dejaste. Pibe chorro y un amigo impresionante". Y otro que decía "100pre presente", en una storie de la red social de fotos.

Facebook-pibe-chorro-2.jpg

El lamentable hecho ocurrió el sábado a la tarde en las calles Yanzi y Pita, de la localidad de Rafael Castillo, en Buenos Aires. El panadero se encontraba junto a su hijo a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok gris estacionada y fue interceptado por cuatro delincuentes armados que querían robarlo y se movilizaban en un Chevrolet color bordó.

De acuerdo con el testimonio de los testigos, el panadero bajó de la camioneta, se trenzó en lucha con uno de ellos y, en medio del forcejeo, le arrebató el arma, con la cual baleó y mató a otro de los delincuentes. Otros dos delincuentes escaparon a los tiros, mientras que el ladrón que se había trenzado en lucha con el panadero, luego de quedar desarmado fue reducido a golpes por vecinos del lugar y detenido, tal como quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Embed

La investigación de lo ocurrido está a cargo del fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial La Matanza. No se adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad para el comerciante asaltado por considerar, de momento, que actuó en su legítima defensa.